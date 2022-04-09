Россиян призвали переносить сохраненные файлы на платформы РФ.

YouTube заблокировал канал парламентского вещания России и вызвал гнев у МИД России.

Видеохостинг заблокировал аккаунт канала "Дума ТВ", который освещает работу Госдумы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия YouTube в своем Telegram, призвала россиян готовиться к блокированию сервиса на территории страны.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносьте на российские платформы. И побыстрее", - обратилась Захарова.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в комментарии пропагандистским СМИ, что платформа "идет к тому, чтобы стать в России вне закона".

Раньше YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч".

Кроме того, YouTube начал блокировать федеральные каналы России за распространение дезинформации в войне в Украине.

Депутат от "Единой России" Антон Горелкин – зампред комитета Госдумы по информационной политике – утверждал, что платформа является якобы инструментом в информационной войне против России. И если YouTube не пересмотрит политику, его вслед за Instagram отключат на территории страны.

Горелкин считает, что у российского регулятора есть все юридические основания ограничить доступ к платформе: "Не удален 2 501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о "спецоперации на Донбассе", практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ".

Вас также могут заинтересовать новости: