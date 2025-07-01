Дмитрий "Апостол" считает, что Россия вряд ли оставит Украину в покое.

Переговоры вряд ли приблизят мир, ведь, как свидетельствует история, Россия не даст покоя Украине. Такое мнение в интервью на ютуб-канале Воин воли высказал летчик ВСУ Дмитрий с позывным "Апостол".

"Если говорить о капитуляции и мире, то мы должны осознавать, если страна-агрессор капитулирует, то это огромные репарации. Никто их выплачивать не будет. И мы должны понимать, что наши Силы обороны держатся благодаря тому, что мы работаем, благодаря волонтерам, которые нам помогают, благодаря благотворительным фондам, которые нас поддерживают", - отметил он.

Говоря об усталости от войны, военный заверил, что его собратья не устали, однако, подчеркнул, войску надо помогать, в том числе и мобилизоваться.

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"Я и мои ребята не устали. Мы будем делать это дело столько, сколько надо будет нашему государству. То есть мы как стояли, так и будем стоять, однако нам нужна помощь, нам нужно не хоронить военных, а идти и помогать армии. То есть идти мобилизоваться, помогать нам, чтобы приближать наш покой", - сказал Дмитрий.

Впрочем, говорит летчик, донаты сейчас критически упали:

"У нас сейчас идет сбор на 5 миллионов в поддержку четырех бригад армейской городской авиации. И даже когда ты побуждаешь людей донатить - донаты все равно критически упали. Никто не хочет донатить, никто не хочет поддерживать. Мы постоянно побуждаем, стараемся действовать, нести свое мнение в массы, чтобы люди или задумались над этим текстом, или принимали какие-то свои решения".

Также воин рассказал о том, где берет мотивацию бороться с врагом.

"Вот вы себе представьте: мы летим, Донецкая область, разваленное село - одна хижина стоит, и из этой хижины выбегает мальчик с флагом, машет тебе постоянно. Разве это не мотивация? Дети на самом деле больше всего мотивируют. У меня пока нет детей, но я не хочу, чтобы мои дети продолжали заниматься тем, чем занимаюсь я, то есть войной", - сказал он.

Война в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению военного обозревателя Александра Шульмана, еще рано говорить о провале летнего наступления россиян хотя бы потому, что лето еще продолжается. Но, подчеркнул он, есть и другие важные факторы. В частности, это мощная группировка в 50 тысяч солдат, которые нависают над Сумщиной, а кроме них, Россия может найти людей за рубежом. Также, подчеркнул он, надо учитывать и то, что украинское войско постепенно истощается. "Наступление идет. Медленно, но фронт движется не в нашу пользу. Обстановка достаточно серьезная", - подчеркнул Шульман.

Между тем экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что летнее наступление России можно назвать "адским", потому что динамика на поле боя не утихает. Он отметил, что враг пытается расширить тиски оперативного полуокружения покровско-мирногордской агломерации, но при этом отказался драматизировать ситуацию вокруг Днепропетровской области, мол, у врага очень призрачные шансы на то, что он сможет туда зайти. Также эксперт обратил внимание, что на фоне активизации вражеских действий в районе Покровска и Мирнограда враг также пытается активизировать усилия на юге Запорожской области.

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