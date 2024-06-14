Центральный банк рф оказался не готовым к санкциям против Московской межбанковской валютной биржи, как и ранее - к конфискации ЗВР (золотовалютных резервов). Учитывая первую реакцию рынка, выводы таковы:

Во-первых, россияне любят доллары и евро больше путина и юань, это видно по обвалу фондовых индексов и по оттоку банковских вкладов.

Во-вторых, дальнейший сценарий развития шока от санкций будет зависеть исключительно от действий центрального банка рф, у которого, по сути, не оказалось никакого "плана Б".

В-третьих, зависимость российской экономики от КНР растет. Теперь основной акцент в курсообразовании будет перенесен на рынок "юань-рубль", а это означает, что в своей валютной политике Центробанк рф будет зависеть от решений Пекина по курсу юаня к доллару США.

Рынок "юань-доллар" достаточно специфический и более динамичный, чем принято считать. К тому же он политизирован, потому что каждое ослабление юаня к доллару США или к евро, как правило, сопровождается обвинениями Пекина в ухудшении торговых условий с США и ЕС.

Не в восторге от этого спонтанного решения ЦБР будет и Народный банк Китая (НБК), который с радостью принимает входящий поток ликвидности и достаточно бурно реагирует на отток капитала из страны. Активный рынок национальной валюты за пределами КНР требует от НБК определенных усилий, но сейчас приносит минимум выгоды.

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В самом КНР действуют достаточно жесткие валютные ограничения. Например, сейчас из страны нельзя вывозить более 5 000 долларов США и более 6 000 юаней, а не так давно там действовала и квота на ежегодную покупку не более 50 000 долларов США на одного человека. И тут на зарегулированном горизонте НБК появляются россияне, которые уже планируют "возить юани эшелонами" - туда-сюда через границу, да еще и привязывают рубль к юаню.

Пока НБК накачивал наличной эмиссией российский валютный рынок, все было хорошо. Но потом этот валютный аппендикс за пределами КНР нужно будет обслуживать, и именно он в будущем может стать основным фактором разбалансировки денежного обращения в КНР.

НБК, конечно, воздерживается от заявлений по поводу действий россиян, но периодически напоминает, что юань полностью не является свободно-конвертируемой валютой. Поэтому при серьезном дисбалансе в расчетах с КНР, россиян будут ожидать те же проблемы, которые они переживали в Индии в 2023 году. А вот действия (если таковые будут) самого НБК по содействию расширения зоны обращения юаня на территории рф могут двояко восприниматься в США и ЕС.

Впрочем, если НБК решит поддержать экономическую экспансию КНР в рф и юанизацию российской экономики, то в какой-то момент времени россияне просто потеряют валютный суверенитет и судьба рубля будет решаться на заседаниях КПК КНР.

Ну, а пока очевидно, что возрастет зависимость российского рынка от европейских банков, которые все еще работают в России, вырастут и риски вторичных санкций для партнеров российских компаний, и минимум неделю российский рынок будет переваривать шок от этих санкций.

Из интересного, что осталось незамеченным. Наконец США ввели санкции против РНПК (государственной перестраховочной компании) и СОГАЗ (крупнейшего секторального страховщика). К этим санкциям неожиданно присоединилась Великобритания, добавив в список ИНГОССТРАХ, который как раз и обеспечивает покрытие рисков при перевозке российской нефти. Поэтому вслед за ударом по валютному рынку Московии, ожидаем больших последствий для российского энергетического сектора.