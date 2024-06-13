Отмечается, что одна из крупнейших брокерских компаний России заблокировала вывод валюты со счетов.

Курс рубля достиг "красной линии" после того, как США 12 июня объявили о новых санкциях. При этом на 15% обвалились акции Московской биржи.

По информации telegram-канала Baza, курс покупки доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках.

Если до введения новых санкций курсы обменников отличались от торгов на Мосбирже примерно на 1 рубль, то сейчас разница выросла до 5 рублей и больше.

Видео дня

Курс доллара в России:

Внешфинбанк - 102 рубля за доллар;

Авангард - 96 рублей;

Трансстройбанк - 95,8 рублей.

При этом акции Мосбиржи после объявления о временной остановке торгов долларами и евро устремились вниз и потеряли около 15%. Кроме того, м Т-банк (бывший Тинькофф) даже временно закрыл биржу.

Также сообщается, что брокерская компания "Финам" на время заблокировала вывод валюты со счетов.

"Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами", - заявили в компании.

Стоит отметить, что "Финам" одна из крупнейших в России брокерских компаний и работает на Московской бирже.

Что говорят в Центробанке РФ

Центробанк России заверил, что "компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки", а средства в долларах и евро "на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными".

Россиянам пообещали, что курс рубля останется единым и рыночным, а изменится лишь круг данных для его расчета. В регуляторе заявили, что биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты.

В банке указали, что курс рубля определяется балансом спроса и предложения от внешнеторговой деятельности и поэтому не зависит от торговой площадки.

"Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми", - указали в российском Центробанке.

Санкции против Мосбиржи - что известно

12 июня США объявили о новых санкциях против Российской Федерации. В этот раз под "каток" попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

Ограничения ввели и в отношении Московской биржи, тем самым заблокировав ее возможность проводить торги долларом и евро. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов долларами и евро.

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