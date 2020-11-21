Главной темой общения лидеров стран «Большой двадцатки» станет глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Под председательством Саудовской Аравии сегодня в формате видеоконференции состоится саммит «Большой двадцатки» (G20).

Встреча пройдет виртуально, и речь пойдет на ней, как и на внеочередном заседании G20 в марте, вновь о глобальном кризисе, вызванном пандемией коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

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К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что крупнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой вместе уже выделили 11 трлн долларов на поддержку экономики.

В 21 млрд долларов обошлись государственные программы помощи стран G20 для создания вакцины от коронавируса и лекарств для лечения COVID-19. В 14 млрд долларов оцениваются проценты по кредитам, которые решили не взимать из самых бедных стран мира. Участники предстоящего видеосаммита будут обсуждать, достаточно ли этих денег для преодоления последствий глобального кризиса и надо ли выделять еще.

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Автор: Виктория Токарева