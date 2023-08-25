В Южно-Африканской Республике завершился саммит БРИКС. Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин пытался использовать саммит, чтобы переманить страны группы на свою сторону, все были сосредоточены на расширении группы и конфронтации с западными державами.

Выиграл от саммита Китай. Пекин пытается превратить БРИКС в организацию, которая является альтернативой G7, прежде всего в экономической плоскости.

Учитывая, что к этому объединению привлечены страны, имеющие разные геополитические интересы, проект БРИКС не рассматривается как геополитический. По крайней мере пока. Например, Индия изначально была против присоединения новых членов из-за нежелания превратить эту организацию во враждебную Западу. Или Бразилия, у которой нет серьезных геополитических амбиций в масштабах мира. Да и Китай официально до сих пор отстаивает принципы действующего мирового порядка и рассматривает незыблемость границ и суверенитета стран, как прописано в Уставе ООН, правил которого все должны придерживаться.

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Следует обратить внимание, что к БРИКС присоединились страны, которые, прежде всего являются ключевыми поставщиками нефти для Китая.

Это Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Именно Пекин является ключевым покупателем энергоносителей. Китай заменил в этой роли США, которые были главным импортером нефти из стран Персидского залива, начиная с 70-х годов прошлого века.

То есть мы видим определенные изменения в экономической плоскости и можно сделать вывод, что эти государства объединяются вокруг Китая и его экономической мощи. То есть, присоединившиеся страны входят в сферу геоэкономического влияния Китая.

Что касается возможности создания валютного союза, альтернативы доллару, то таких призывов со стороны лидеров стран действительно было много. Но это маловероятно, ведь китайский юань не является свободноконвертируемой валютой.

Тем странам, которые имеют с ним торговые отношения, трудно переходить на юань. Ведь они продают нефть и в другие страны. Поэтому им гораздо выгоднее пользоваться американским долларом, который до сих пор является ключевой валютой мира.

Таким образом, в целом говорить о превращении БРИКС в геополитический проект рано. Однако мы видим, что все больше и больше стран рассматривают Китай как альтернативу США (в первую очередь как ключевого экономического игрока). И рассматривают присоединение к БРИКС через призму экономических интересов. Например, получение дешевых кредитов через банк БРИКС, львиной долей средств которого владеет Китай. Постепенно Китай бросает вызов США и коллективному Западу, прежде всего в экономической плоскости.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета