Страны БРИКС стремятся к расширению блока и противостоянию с Западом.

Российский президент Владимир Путин, развязавший войну против Украины, пытался использовать саммит БРИКС в ЮАР, чтобы переманить страны группы на свою сторону. Однако саммит был сосредоточен на расширении группы и конфронтации с западными державами, пишет The New York Times.

Встреча в южноафриканском Йоханнесбурге открылась видеообращением Путина, который не присутствовал на саммите лично (вместо него саммит посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров). В своем выступлении перед лидерами Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки Путин, в частности, обвинил Запад в выходе РФ из соглашения по экспорту украинского зерна, что оказало негативное влияние на продовольственную безопасность стран Азии и Африки.

"У нашей страны есть возможности заменить украинское зерно как коммерчески, так и как бесплатную помощь нуждающимся странам, тем более, что в этом году наш урожай будет идеальным. России намеренно создают препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж, и при этом лицемерно обвиняют нас в нынешнем кризисе на мировом рынке", – заявил он в выступлении, игнорируя тот факт, что экспорт продовольствия из России достиг рекордного уровня за год, пока действовала "зерновая сделка".

Видео дня

У членов группы БРИКС очень разные интересы, из-за чего им трудно найти общий язык, однако у них есть много общего. Бразилию, Индию и ЮАР критикуют на Западе за то, что они не осудили вторжение России в Украину, но все они хотят оставаться в хороших отношениях как с Соединенными Штатами и Европой, так и с Китаем и Россией. Они вместе также рассматривают БРИКС как ядро дипломатического и экономического блока, который будет должен противостоять альянсам, в которых доминирует Запад (например, как "Большая семерка"), стремятся к расширению блока. Десятки стран уже подали заявки на вступление в БРИКС, в частности, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет, Аргентина.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао в речи, зачитанной им от имени китайского лидера Си Цзиньпина, подчеркнул, что БРИКС "это не место для тренировок в том, чтобы принимать чью-то сторону, создавать противостояние блоков".

"Это скорее попытка расширить архитектуру мира и развития", – заявил Си.

Хотя война в Украине, в частности, в контексте "зернового соглашения", обсуждалась участниками саммита, ни одна из сторон не выразила поддержки России. Вместо этого президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином подчеркнул, что они "согласились с важностью диалога и переговоров между двумя сторонами". Кроме этого, Рамафоса призвал Россию к возобновлению зернового соглашения и возвращению в Украину похищенных детей.

Саммит БРИКС 2023 - это надо знать

ЮАР на этой неделе принимала первый после пандемии COVID-19 очный саммит БРИКС. На встречу прибыли лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Си Цзиньпин приехал в ЮАР, но стал единственным лидером БРИКС, который не посетил форум.

Президент России Владимир Путин, в отношении которого Международным уголовным судом в Гааге выдан международный ордер на арест в связи с его причастностью к похищению детей из Украины, присоединился к событию онлайн.

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