Теперь военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, значительно возросло

Норвежские истребители F-35 уже в этом месяце начнут миссию по обороне польского воздушного пространства в рамках НАТО. Пилоты будут готовы сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, но окончательное решение о применении оружия будет принимать командование альянса. Об этом сообщает Polskie Radio24.

В правительстве Норвегии заявили, что норвежские пилоты, которые будут базироваться под Познанью, будут готовы сбивать вражеские цели в случае нарушения польского воздушного пространства.

"Североатлантический альянс выдал России предупреждение, чтобы она не обостряла ситуацию. Однако нашей миссией в Польше будет прежде всего защита территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать объекты, которые нарушают воздушное пространство Польши", - отметил заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам в комментарии для польских журналистов.

Видео дня

По его словам, в любой ситуации решение о выборе средств будет принимать командующий союзных сил НАТО в Европе. В частности командование НАТО имеет в своем распоряжении много инструментов для предотвращения провокаций в воздухе.

"Мы усилили надзор и сдерживание на восточном фланге (Альянса - ред.). Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, значительно возросло", - добавил Флаам.

Российские провокации в Европе - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что Европа наконец просыпается из-за вторжения российских дронов. Теперь европейские лидеры все больше понимают: угроза - реальная, и ее нужно сдерживать системно.

Как отмечает издание, теперь правительства и частные компании ищут доступные решения, а именно дешевые перехватчики, лазеры, электронные средства подавления, дроны-перехватчики и другие технологии, чтобы сбивать вражеские цели.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает удовольствие, унижая Запад. По его словам, недавние атаки российских беспилотников на страны ЕС являются хорошо просчитанной попыткой "перейти красные линии".

"Уверен, Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей суперсилой", - подчеркнул Кислица.

Вас также могут заинтересовать новости: