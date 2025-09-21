Это был первый вылет в рамках миссии НАТО "Восточный страж".

Британские истребители начали патрулировать небо над Польшей, совершив свой первый вылет в рамках миссии НАТО "Восточный страж" по защите воздушного пространства страны. Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, миссия направлена на укрепление обороны западного альянса после вторжения российских беспилотников в этом месяце.

Сообщается, что два истребителя Royal Air Force Typhoon вылетели с британской военной базы в восточной Англии в пятницу вечером, чтобы патрулировать польское небо и сдерживать и защищаться от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники, после чего вернулись в Великобританию ранним утром в субботу.

Британское правительство заявило, что это было ответом на "наиболее значительное нарушение" воздушного пространства НАТО со стороны президента России Путина с момента начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Эта миссия посылает "ясный сигнал: воздушное пространство НАТО будет защищаться", — заявил министр обороны Джон Хили.

Российская угроза НАТО

Как писал УНИАН, в последние недели Россия начала провоцировать НАТО. Сначала российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши, а на днях сразу три российских истребителя ворвались в воздушное пространство Эстонии, проведя там в общей сложности 12 минут.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно жестко реагировать на подобные российские провокации. В частности в таких ситуациях, по его мнению, можно сбивать российские самолеты.

