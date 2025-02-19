По мнению Маломужа, Россия навязала свою модель, просчитав всю команду Трампа.

Дестабилизация союзнических отношений США и Европы негативно повлияет и на сами Штаты. Об этом глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж сказал в эфире КИЕВ24.

"Уже ведутся неофициальные переговоры. Но надо, чтобы не Россия доминировала. Я прямо скажу, оперативно, дипломатично в информационном формате - Россия выиграла этот сегмент. До инаугурации и после инаугурации. Она навязала свою модель, просчитав всю команду Трампа, имея контакты с большинством его ближайших советников и руководителей, которые назначены на должности, включая Национальную разведку", - сказал он.

По его словам, стране-агрессору удалось навязать свою модель американской стороне, проанализировав "психологический портрет" лидера США и его команды.

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При этом, говорит Маломуж, дестабилизация союзнических отношений США и Европы негативно повлияет и на сами Штаты: потому что против американской стороны будет играть Китай и Россия. Генерал объяснил:

"Надо Трампу проснуться, потому что для него неожиданно будет, когда будет очень мощный удар по самим интересам США со стороны России. Это будет разрушать глобальный миропорядок, его союзнические отношения с Европой. И соответственно, на переднем крае здесь как раз и не будет активной поддержки на принципе международного права Украины вместе с Европой. В этом плане будут проигрывать и США, потому что будет свою роль играть против США и Китай в плане конкуренции. Россия будет обыгрывать его. Европа, возможно, не в контакте. И Украина, которая останется без поддержки вынуждена будет искать альтернативы в Европе, Британии и третьих странах. Тогда будет усиление союза".

Напряженность между США и Европой

Как сообщал УНИАН, на днях The New York Times написало, что российский диктатор Владимир Путин уже долгое время хочет расширить свою сферу влияния в Европе. При новой американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом он может получить желаемое.

В издании напомнили, что в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене Путин потребовал свернуть доминирующее американское влияние и установить новый баланс сил в Европе. Тогда ему не удалось получить желаемого.

Уже в 2025 году на той же конференции высокопоставленные американские чиновники дали понять Европе, что план Путина может осуществиться, считают в издании. Выступления министра обороны США Пита Гегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса вызвали у участников конференции опасения, что новая американская администрация намерена уменьшить свое сотрудничество с Европой, или вовсе отказаться от него. Вэнс заявил, что главный враг, которого он видит сейчас - это не Россия или Китай, а Европа.

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