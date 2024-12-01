Китайские чиновники периодически посещают Москву для взаимодействия с ведомствами, участвующими в противодействии западным санкциям.

Китай поддерживает экономику России с начала войны в Украине, покупая ее нефть и поставляя ей различные товары. Однако в то же время он получает от этого сотрудничества и собственную стратегическую выгоду - реальный пример того, как обойти западные санкции.

Как пишет The Wall Street Journal, межведомственная группа, созданная Китаем после полномасштабного вторжения России в Украину, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны с целью понять, как смягчить их последствия, особенно в случае, если конфликт из-за Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.

Пекин "очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства", - сказал человек, знакомый с действиями Китая по отношению к России по поводу санкций.

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Источники издания отмечают, что китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с Центральным банком России, Министерством финансов и другими ведомствами, участвующими в противодействии санкциям.

"Для китайцев Россия — это настоящая песочница, в которой можно изучить, как работают санкции и как ими управлять", — сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России, который специализируется на китайско-российских отношениях. "Они знают, что если возникнет непредвиденная ситуация с Тайванем, против них будет применен аналогичный набор инструментов".

При этом, как отмечают источники, такие действия Китая не означают, что страна готовится к вторжению. Скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

В частности, одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Китая, являются его крупнейшие в мире валютные резервы, превышающие 3,3 триллиона долларов.

Действия США и их союзников по заморозке российских активов за рубежом после вторжения в Украину побудили Пекин активнее искать способы диверсификации своих запасов, отходя от долларовых активов, таких как казначейские облигации США.

Еще один урок для Китая — ценность и ограничения коалиций. США, Великобритания, Европейский союз и другие союзники смогли объединиться, чтобы исключить крупные российские банки из финансовой сети SWIFT и ввести ограничение цен на нефть, в то время как Россия ответила укреплением связей с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Китай также извлек из опыта России уроки о потенциальных подводных камнях присоединения к глобальным цепочкам поставок, из-за которых санкции могут быть действительно разрушительными.

Китай готовится к войне на Тайване

Как отмечают военные аналитики, Китай уже почти завершил приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня.

Они подчеркивают, что Тайвань должен как можно скорее запастись оружием, если он ценит свою независимость и свое процветание. К тому же есть большие сомнения, что США при президентстве Трампа захотят и будут способны оказать существенную военную помощь островному государству.

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