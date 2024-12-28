Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Об этом со ссылкой на источники в Альянсе пишет финское издание Iltalehti Journal.
По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки. Далее на север целью вторжения будет Пуумалансалми.
Оценка угрозы показывает, что Россия хотела бы создать для себя буферную зону.
"Мышление России в отношении безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии", – пишет издание.
Отмечается, что в своей пропагандистской речи 19 декабря российский правитель Владимир Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории.
В прошлом же хозяин Кремля описывал свой идеал России как Российскую империю 17-го века. И источники утверждают, что слова Путина следует воспринимать буквально.
"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия", – говорится в материале.
Империалистская политика Кремля: угроза НАТО
О том, что Россия может начать войну против НАТО, говорят уже не первый год. О такой угрозе предупреждали представители разных стран – как политики, так и военные.
Несколько дней назад министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. По его словам, сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.
В то же время глава Эстонской внешней разведки Каупо Розин попердил, что НАТО необходимо будет сдерживать Россию в течение следующих 10-20 лет. Он добавил, что это осуществимо, но Запад должен отнестись к проблеме серьезно и инвестировать в оборону.