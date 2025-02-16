По словам президента Украины, это могут быть Литва и Польша, а также другие маленькие страны ЕС.

Комментируя возможные переговоры между Украиной и Россией по окончанию войны президент Владимир Зеленский призвал европейских союзников тоже присоединиться к обсуждению и предупредил, что может произойти с НАТО, если РФ не остановить или если США выйдут из альянса.

Также Зеленский предупредил о перспективе более масштабного российского вторжения в другие регионы Европы уже этим летом, ссылаясь на разведывательные данные о военных учениях армии РФ в Беларуси.

"Зная, что ему не удалось оккупировать нас, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО", - подчеркнул глава государства в интервью NBC News.

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Также Зеленский отметил, что если США выйдут из НАТО, то это будет уничтожением альянса. По его словам, без угрозы со стороны США Россия начнет оккупировать части Европы, особенно бывшие республики Советского Союза. Президент подчеркнул, что европейские члены НАТО не имеют такой военной силы, чтобы защитить себя без США.

"Они начнут с тех стран ... маленьких стран, которые были в СССР, в Советском Союзе. Но Европа не будет отвечать, потому что у них нет - они начнут защищаться. Каждая страна защищает себя", - отметил глава государства.

По словам президента, он не может предсказать, какую часть Европы будет пытаться оккупировать российский диктатор Владимир Путин, однако эта "возможность" всегда будет угрожать континенту.

Возможное наступление РФ на страны НАТО - что известно

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия отправит в Беларусь 150 тысяч солдат для возможной атаки на НАТО. По его словам, Беларусь, которая граничит с тремя странами НАТО, стала плацдармом для российских военных операций.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте пообещал Путину "сокрушительные последствия", если РФ сейчас нападет на Альянс. Он заверил, что российский диктатор проиграет, если начнет вторжение в страны НАТО.

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