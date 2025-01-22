По его убеждению, особенно важно обеспечить обороноспособность НАТО.

Учитывая рост вооруженных сил РФ сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус изданию Delfi.

По его убеждению, именно поэтому особенно важно обеспечить обороноспособность НАТО. Он утверждает, что военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России и указывают на то, что вооруженные силы страны-агрессора становятся существенно больше.

"Там серьезно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 миллиона солдат", - отметил Писториус.

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По словам министра, военные эксперты считают, что "Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны, в том числе на страны НАТО". Он добавил:

"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели".

Возможность нападения РФ на НАТО

Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Об этом со ссылкой на источники в Альянсе писало финское издание Iltalehti Journal. По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки. Далее на север целью вторжения будет Пуумалансалми.

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