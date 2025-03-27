Предыдущее решение о закрытии грантового соглашения отменено.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отозвало свое решение об отмене гранта для "Радио Свобода". Об этом старший советник руководителя агентства Кари Лейк сообщила в письме к исполнительному директору Радио Свобода Стиву Капусу, пишет The Independent.

В письме говорится о том, что предыдущее решение о закрытии грантового соглашения отменено и что "Радио Свобода" пока будет продолжать получать федеральные средства.

Впрочем, Лейк добавила, грантовое соглашение может быть отменено и позже, если USAGM решит, что это целесообразно в соответствии с действующим законодательством.

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Советник также ответила на иск "Радио Свобода", сообщив суду о том, что прекращение гранта было отменено, чтобы положить конец юридическому противостоянию с вещателем.

Закрытие "Радио Свобода": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025 года миллиардер Илон Маск, который в администрации президента США Дональда Трампа отвечает за эффективность правительства, поддержал закрытие таких медиа, как "Радио Свобода" и "Голос Америки". В сети Х он написал: "Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие левые радикалы, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег налогоплательщиков США".

14 марта Трамп приказал закрыть семь правительственных учреждений, в том числе Агентство США по глобальным медиа - головную организацию "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Все сотрудники были отправлены в отпуск. В Белом доме заявили, что американские налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".

Однако суд дал "Радио Свобода" надежду после скандального указа президента США Дональда Трампа о закрытии. 24 марта федеральный судья Ройс С. Ламберт поставил: "Руководство USAGM не может одним предложением, которое не дает практически никаких объяснений, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент приказал им это сделать". По словам судьи, попытка американской администрации лишить медиа средств не подтверждена "никакими фактами или соображениями".

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