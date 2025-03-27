В Херсоне из-за обстрелов РФ повреждено энергоснабжение, что является нарушением договоренностей, говорит президент.

На сегодня США уже имеют основания для применения санкций в отношении РФ, ведь она не выполняет договоренности, в частности обстреливая энергетику в Херсоне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Париже на пресс-конференции после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

По мнению США, говорит Зеленский, тишина в море и в энергетике работает. Однако, подчеркнул он, это не совсем так.

"Два дня назад была ночь, когда ударов по энергетике не было. Сегодня была повреждена энергетика в городе Херсон русской артиллерией. Вот так оно работает", - сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, на российские удары по Херсону должна быть реакция США. Однако, подчеркнул он, пока нет понимания, кто мониторит эти нарушения, поэтому Украина четко фиксирует, куда были выстрелы, что разрушено и что потеряно.

"Поверьте, за три года войны мы четко видим, чем они стреляют", - сказал Зеленский и добавил, что есть доказательства, видео.

По его словам, Украина подготовит данные и передаст их США, после чего будет ожидать реакции, "поскольку они говорили, что будут на нарушения реагировать", сказал президент.

Он напомнил, что именно об этом были договоренности с США, в частности было две встречи в Саудовской Аравии, где Штаты предложили безусловное прекращение огня:

"Для нас важно было разблокировать помощь, получить разведданные и продемонстрировать, что Украина хочет окончания войны путем дипломатии, чтобы не терять людей. Я считаю, что мы все это сделали. США разблокировали, мы продемонстрировали".

Однако россияне не пошли на безусловное прекращение огня, подчеркнул глава государства, продемонстрировав США свое нежелание мира.

"Считаю, что после этого должны быть уже санкции. Хорошо. Сделаем паузу. Не будем советовать США. У них свои люди, есть кому советовать", - сказал президент.

Он добавил, что РФ предложила США какой-то другой формат, о котором можно только догадываться или анализировать, и уже на второй встрече США предложили частичное прекращение огня. При этом, говорит он, Украина предлагала это еще полтора года назад. По его словам, сейчас речь идет о тишине в небе, на море и гуманитарном обмене.

Но, отметил президент, США сообщили, что РФ сказала о готовности не стрелять по энергетике и обеспечить тишину в море. По его словам, тишина в Черном море выгодна России, потому что у Украины "там работает давно коридор без россиян"

"Но русские снова меняют договоренности и говорят американцам о снятии санкций", - констатировал Зеленский.

Он говорит, что на сегодня есть три разных документа: "то, что США предложили Украине, и мы это поддержали, второй документ - то, что американцы обсудили с россиянами, и третий документ РФ, который свидетельствует, что им безразлично на то, о чем с ними американцы договариваются":

"Считаю, что три документа это не совсем нормальные договоренности".

Договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики

Как сообщал УНИАН, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. После того президент США Дональд Трамп сообщил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским.

Перед этим во время переговоров с Трампом 18 марта Путин поддержал предложение президента США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. "Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - сообщали в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: