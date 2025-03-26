Решение суда может стать хорошим предзнаменованием для других международных вещателей.

Федеральный судья Ройс С. Ламберт временно запретил администрации президента США Дональда Трампа закрывать "Радио Свобода". Временный запретительный приказ позволит вещателю продолжить работу, передает CNN.

Уточняется, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало иск на прошлой неделе. Представители вещателя тогда объявили, что указ Трампа о закрытии "нарушает Конституцию и федеральные законы".

Судья заслушал доводы сторон 24 марта. Непосредственно перед слушанием администрация Трампа согласилась выплатить "Радио Свободная Европа" задолженность за первую половину марта.

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"Руководство USAGM (Агентства глобальных медиа США - УНИАН) не может одним предложением, не дающим практически никаких объяснений, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент приказал им это сделать", - постановил Ламберт.

По словам судьи, попытка американской администрации лишить "Радио Свобода" средств не подтверждена "никакими фактами или соображениями".

В ответ гендиректор вещателя Стивен Капус выразил уверенность в том, что закон будет на стороне "Радио Свобода":

"Незаконно лишать нас средств, которые Конгресс уже выделил на оставшуюся часть финансового года".

По прогнозу CNN, решение судьи может стать хорошим предзнаменованием для других международных вещателей, таких как "Голос Америки". На прошлой неделе несколько журналистов радиокомпании и "Репортеры без границ" тоже подали иск против указа администрации Трампа о закрытии. Ожидается, что рассмотрение дела состоится 28 марта.

"Подавление "Голоса Америки" будут иметь глобальные последствия, подрывая влияние и моральный авторитет Соединенных Штатов", - сказал отстраненный от работы главный корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман.

Закрытие "Радио Свобода" и "Голоса Америки"

Как писал УНИАН, ранее миллиардер Илон Маск, который отвечает за эффективность американского правительства, объявил, что хочет закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Он заявил, что эти вещатели "оплачиваются американскими налогоплательщиками".

"Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие левые радикалы, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег налогоплательщиков США", - утверждал Маск.

14 марта Трамп издал указ о закрытии "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Также он приказал закрыть семь правительственных учреждений, в том числе Агентство США по глобальным медиа. Весь штат "Голоса Америки" был отстранен.

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