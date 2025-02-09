Миллиардер поддержал экс-директора Национальной разведки США Гренелла, который назвал эти медиа "пережитком прошлого".

Миллиардер Илон Маск, который в администрации президента США Дональда Трампа отвечает за эффективность правительства, поддержал закрытие таких медиа, как "Радио Свобода" и "Голос Америки".

В социальной сети Х он распространил сообщение бывшего директора Национальной разведки США Рика Гренелла, который призвал закрыть упомянутые проекты.

"Радио Свобода и Голос Америки - это медиа, которые оплачивают американские налогоплательщики. Это государственные СМИ. Эти СМИ, заполненные ультралевыми активистами. Я работал с этими журналистами десятилетиями. Это пережиток прошлого. Нам не нужны государственные медиа", написал Гренел.

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В свою очередь Маск, распространив этот пост, поддержал идею закрытия этих СМИ.

"Европа сейчас свободна (не считая удушающей бюрократии)... Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие левые радикалы, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег налогоплательщиков США", - написал миллиардер.

Другие громкие заявления Маска

Как сообщал ранее УНИАН, Маск предупредил, что США "с треском проиграют следующую войну". Он заявил о необходимости полностью переделать американские оружейные программы, мол, текущая стратегия США сейчас заключается в "производстве небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны".

Также миллиардер распространил фейк о "покупке" звезд Голливуда ради рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. Миллиардер сделал репост ложного видео в социальной сети X, в котором говорится о том, что якобы USAID платил американским знаменитостям за поездку в Украину.

Кроме того, недавно Маск объявил, что готовит закрытие USAID - Агентства США по международному развитию. СМИ сообщили, что администрация Трампа уволила двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности в USAID после того, как они попытались помешать представителям DOGE получить доступ к закрытым частям здания.

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