В Белом доме выдвинули ряд критических замечаний в адрес журналистов.

В рамках своей постоянной миссии по сокращению численности федерального правительства президент США Дональд Трамп приказал закрыть семь правительственных учреждений, в том числе Агентство США по глобальным медиа - головную организацию "Голоса Америки" и "Радио Свобода", все сотрудники отправлены в отпуск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий указ от 14 марта.

Отмечается, что данная организация была создана для того, чтобы "подчеркивать демократические ценности, предоставляя новости в странах, где свободная пресса находится под угрозой", включая Афганистан, Иран, Пакистан, Россию и Украину.

Сообщается, что в субботу, 15 марта, сотрудники "Голоса Америки" получили электронное письмо, в котором говорилось, что они находятся в административном отпуске с сохранением содержания до дальнейшего уведомления.

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В пресс-службе Белого дома объяснили, почему решили прекратить финансирование "Голоса Америки", выдвинув ряд критических замечаний по поводу вещателя:

В 2020 году "Голос Америки" писал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына экспрезидента США Джо Байдена - Гантера Байдена, которую администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".

Руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".

В 2019 году вещатель выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, ищущих убежища в США.

В Белом доме заявили, что американские налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды". Также в там упрекнули нескольких репортеров "Голоса Америки" в том, что они публиковали комментарии против Трампа в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х (бывший Twitter), несмотря "на политику беспристрастности социальных медиа".

На решение Трампа отреагировал директор "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц:

"Сегодня утром (15 марта) я узнал, что практически весь штат "Голоса Америки" - более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - сегодня отправлен в административный отпуск. Я тоже".

Кроме того, стало известно, что украинская редакция "Голоса Америки" приостановила вещание, а всех работников также отправили в отпуск. Данную информацию подтвердил директор украинской службы Руслан Петричко:

"Что будет дальше - неизвестно. Последние опросы показали, что 99% нашей аудитории доверяли новостям украинской редакции".

Другими организациями, включенными в приказ Трампа, были: Федеральная служба посредничества и примирения, созданная для разрешения конфликтов между трудящимися и руководством; Международный центр ученых имени Вудро Вильсона; Институт музейных и библиотечных услуг, который предоставляет гранты библиотекам и музеям; Межведомственный совет США по бездомности; Фонд финансовых институтов развития сообществ, который способствует доступу к капиталу и местному экономическому росту; Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

Напомним, ранее УНИАН писал, что США приняли решение закрыть 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил государственный секретарь США Марко Рубио:

"На 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам США".

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