Лидеры России и Китая внимательно следят за действиями Трампа и изучают его слабые места, чтобы применить его же метод ведения переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин применяют против президента США Дональда Трампа его же собственную "стратегию сделки". Об этом в колонке для The Hill пишет политолог, экс-директор по вопросам Китая при министре обороны США с 2005 по 2006 год Джозеф Боско.

Трамп оправдывает агрессивную тарифную политику, обвиняя экономических партнеров и союзников США в жадности и эксплуатации.

"Честно говоря, друг часто бывает гораздо хуже врага", - отметил он, провозглашая на прошлой неделе "День освобождения". Ранее Трамп даже утверждал, что "Европейский Союз был создан, чтобы накручивать США".

Однако Трамп не считает виновными в значительном торговом дефиците иностранные правительства, а возлагает ответственность на "глупых" и "жалко слабых" предшественников, в основном демократов, а также республиканцев, которые, по его словам, не соответствуют названию. Они, по его мнению, позволили опытным иностранным переговорщикам получить преимущество.

В своей книге "The Art of the Deal" (1987), написанной в соавторстве с Тони Шварцем, Трамп описывает собственную тактику переговоров - занимать радикальные начальные позиции, чтобы затем заключить сделку на чуть более выгодных условиях, создавая иллюзию уступки.

Трамп воспринимает союзников как потребителей американских ресурсов, в том числе в сфере безопасности. Его вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул это отношение в одной из утечек в Signal, где написал: "Я просто ненавижу снова спасать Европу".

Впрочем, стиль ведения переговоров Трампа радикально меняется, когда речь заходит о противниках США. За свой первый срок он назвал Си Цзиньпина своим другом и даже после пандемии, которая серьезно подорвала американскую экономику, уверял, что доверяет китайскому лидеру.

Двойной подход

Ярко проявляется двойной подход Трампа во внешней политике на примере войны в Украине. Он призвал немедленно остановить боевые действия, еще до достижения перемирия, считая, что Запад и Украина виноваты в разжигании конфликта. Вместе с Вэнсом он критиковал Владимира Зеленского за отказ от ультимативного предложения без гарантий безопасности. После этого он остановил военную и разведывательную помощь Украине.

Когда Зеленского заставили согласиться на соглашение, Трамп в одностороннем порядке изменил условия на еще более обременительные, что выглядело как наказание за предыдущий отказ.

Все это Путин использовал в свою пользу. Он заявил, что "в принципе" соглашается на перемирие, отложив обсуждение деталей в неопределенное будущее. В то же время он продолжал удары по гражданскому населению Украины, расширяя территориальные претензии и выдвигая новые условия. В дополнение, Путин заказал и подарил Трампу лесть в виде портрета, подсмеиваясь над его имиджем "сильного переговорщика".

Боско пишет, что все это привлекло внимание Си Цзиньпина, который наблюдает за действиями Трампа и готовится к новой геополитической игре. Китай уже активизировал военные учения возле Тайваня - даже до того, как Трамп публично пренебрег суверенитетом Украины.

Следующим шагом Си станет поддержка иллюзии взаимной симпатии и активное распространение дезинформации о статусе Тайваня, в частности в свете старой дипломатии времен Никсона и Киссинджера.

Впоследствии Китай может сделать реальный шаг - захватить остров, например Киньмэн-Кумой, или ввести экономическую блокаду. В ответ Пекин может угрожать ядерной войной, а Си - предложить провести переговоры с "другом" Трампом для предотвращения катастрофы.

Тайвань рискует оказаться в аналогичной изолированной ситуации, в которой находится Украина под влиянием Трампа. Предотвратить это возможно лишь, если Трамп открыто и недвусмысленно заявит о готовности США защищать Тайвань, возложив ответственность за предотвращение войны на Китай.

Пошлины Трампа - как президент США бьет по мировой экономике

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

В свою очередь Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США, что вызвало агрессивную реакцию Трампа. Президент США в ультимативной форме пригрозил Китаю дополнительными 50%-ными пошлинами, если страна не отменит своего решения о введении 34%-ых пошлин.

В свою очередь Китай поклялся "бороться до конца", если США пойдут на угрожающее повышение пошлин. В отношении России пошлины не введены.

