Президент США дал Китаю времени до 9 апреля.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами. Соответствующее заявление он обнародовал в социальной сети Truth Social.

По его словам, Пекину стоит передумать относительно пошлин в размере 34% на товары из США, иначе будут последствия.

"Китай ввел 34% пошлины в дополнение к уже установленным им рекордным пошлинам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным валютным манипуляциям, несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая введет дополнительные пошлины в ответ и в дополнение к уже существующим долгосрочным таможенным злоупотреблениям в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми, значительно более высокими пошлинами", - пригрозил американский лидер.

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Трамп также озвучил сроки, которые дает Китаю на переосмысление данного решения. Он пригрозил, что 50-процентные пошлины будут введены с 9 апреля.

Также он заявил, что все переговоры, которые запрашивает Китай с США, будут приостановлены. Относительно других стран, которые столкнулись с американскими пошлинами, переговоры стартуют немедленно.

Пошлины Трампа

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт. Ввоз автомобилей иностранного производства и запчастей теперь облагаются 25-процентными пошлинами. А на импорт из стран ЕС, Японии и Южной Кореи введены 20-процентные.

В ответ на введение пошлин в размере 34% Китай принял ответные меры. Также Пекином была подана жалоба во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Китай, Япония и Южная Корея готовят ответ на драконовские пошлины Трампа. Они провели экономические переговоры впервые за пять лет, договорившись развивать справедливую торговлю и укреплять экономические связи.

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