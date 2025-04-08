Представитель министерства торговли Китая назвал угрозы США ошибкой.

Китай поклялся "бороться до конца", если США пойдут на угрожающее повышение пошлин. Это усиливает опасения, что две крупнейшие экономики мира ожидает жесткое столкновение.

Издание Financial Times пишет, что министерство торговли Китая заявило, что примет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50%-ые пошлины на китайские товары.

"Если США приступят к реализации этих повышенных тарифных мер, Китай решительно примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", - заявил представитель министерства торговли. "Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца".

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При этом представитель китайского ведомства назвал угрозы США ошибкой.

"Угроза США о дальнейшей эскалации тарифов - это ошибка, которая усугубляется другой ошибкой и в очередной раз обнажает принудительный характер американской стороны. Китай никогда не смирится с этим", - заявил чиновник.

Пекин подкрепил угрозу ответных мер, зафиксировав обменный курс юаня на уровне 7,20 за доллар - самом низком с сентября 2023 года - в знак того, что он может использовать снижение курса для компенсации пошлин Трампа.

Китайские рынки выросли во вторник, 8 апреля, после сильного падения в понедельник, 7 апреля. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 3% благодаря росту котировок китайских компаний, а материковый индекс CSI 300 вырос на 0,3%.

Кроме того, китайские финансовые регуляторы и управляющие государственными фондами выступили с обещаниями поддержать фондовый рынок страны. Несколько китайских компаний также объявили о выкупе акций.

Эксперты заявили, что, хотя вторая по величине экономика мира может пострадать от торговой войны Трампа, Пекин будет придерживаться своей позиции, а не уступать Вашингтону.

Торговая война США и Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

В свою очередь Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США, что вызвало агрессивную реакцию Трампа. Президент США в ультимативной форме пригрозил Китаю дополнительными 50%-и пошлинами, если страна не отменит свое решение о введении 34%-ых пошлин.

В свою очередь эксперт-экономист в комментарии The Washington Post предупредил, что в случае реализации Трампом последних угроз,базовая ставка США на некоторые импортные товары из Китая приблизится к 130%.

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