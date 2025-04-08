Военный аналитик рассказал, какое впечатление на него произвело выступление Залужного в Британии.

Великобритания и Европа способны помочь Украине победить, даже если президент США Дональд Трамп откажется поддерживать ее. Такое мнение высказал бывший офицер британской армии, военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон после того, как услышал выступление посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом Бреттон-Гордон пишет в статье для The Telegraph.

Как рассказал Бреттон-Гордон, генерала Залужного он слушал в Танковом музее в Дорсете на открытии выставки бронетехники.

"Среди выставленных российских и украинских танков генерал выступил сдержанно и государственно. Его спокойная достойная решимость, что Украина будет продолжать бороться с тиранией с востока столько, сколько потребуется, резко контрастирует с блефом и хвастовством человека в Белом доме, который хочет подкупить и быть подкупленным, чтобы прекратить убийства в Украине", - написал бывший офицер.

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Он рассказал, что Залужный в выступлении четко дал понять, насколько важной была для Украины поддержка Великобритании с начала вторжения и какую жизненно важную роль сыграла британская армия в обучении украинских военных.

Также, по словам Бреттона-Гордона, экс-глава оценил роль бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который поддержал Украину в начале полномасштабной войны, и нынешнего премьера Кира Стармера, который сейчас объединяет Европу для противостояния "тирану в Кремле" Владимиру Путину.

Военный аналитик отметил, что "Украина с помощью Британии и других участников "Коалиции желающих" решает кадровую проблему, а Россия просто бросает необученных призывников на верную смерть в мясорубку фронта".

По мнению Бреттона-Гордона, последняя мобилизация в РФ 150 000 россиян может стать для Путина "последней и самой разрушительной стратегической ошибкой".

"Когда он попытался подобную мобилизацию в начале войны, тысячи российских "патриотов" бежали из страны, и теперь, если верить последним сообщениям, "матери России" восстают против него. Он знает лучше других, что именно матери заставили Кремль выйти из Афганистана в 1984 году, а поражение в Украине не приведет к мирной отставке российского диктатора", - написал аналитик.

Бреттон-Гордон отметил, что выступление Залужного дало ему уверенность в том, что Великобритания и Европа могут помочь Украине победить "с Трампом или без него".

Также он отметил, что наконец Европа начала "серьезно относиться к собственной обороне", и этому способствовали заявления Трампа.

"Я знаю, что военные планировщики месяцами работают над созданием и обучением сил, способных обеспечить мир в Украине. Также составляются планы по созданию авиационной оборонительной группировки из примерно 140 истребителей, чтобы защитить небо и установить "зону запрета полетов" над передовой", - сообщил эксперт.

Зато, по его словам, российские военно-воздушные силы "находятся в таком же беспорядке, как и их военно-морские силы и армия". По его мнению, этой "значительной демонстрации решимости со стороны Европы, возглавляемой Великобританией и Францией, должно быть достаточно, чтобы удержать и остановить россиян, даже если США решат не выходить из своей "окопной позиции", как это всегда было в прошлом".

Поддержка Украины со стороны Европы: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, во Франции рассматривают вариант развертывания миротворческих сил в центральной части Украины. Они могут быть сосредоточены вдоль реки Днепр, сообщал The Associated Press со ссылкой на французского чиновника. Европейские военные планировщики обсуждают различные сценарии развертывания миротворцев на территории Украины после войны. Не исключаются и сценарии развертывания миротворцев еще дальше от линии фронта. Они могут быть сосредоточены на крайнем западе Украины или даже в соседней стране.

Великобритания и Франция требуют, чтобы Путин дал ответ Трампу относительно перемирия. "Наше мнение заключается в том, что Путин продолжает запутывать и тянуть время", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в штаб-квартире НАТО рядом со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Оба министра пообещали продолжить поддержку Украины, в частности, в укреплении ее вооруженных сил.

Также Европа выступила с инициативой создания "Небесного щита", который будет останавливать ракетные атаки РФ на Украину. По данным СМИ, военные эксперты разработали план защиты украинского неба европейскими военно-воздушными силами, которые будут состоять из 120 истребителей и могут быть защищать Киев и Западную Украину, не провоцируя еще больший конфликт с Москвой.

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