Переход к полномасштабной торговой войне стал ответом на пошлины Трампа.

Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США. Таким образом Пекин ответил на действия президента Дональда Трампа, что лишь приблизило мир к полномасштабной торговой войне.

Издание Financial Times пишет, что министерство торговли Китая заявило, что пошлины, которые соответствуют последнему решению Трампа в отношении Пекина, будут введены на все импортируемые из США товары с 10 апреля. Общая сумма пошлин на китайский экспорт в США возрастет более чем на 60%.

Китай также объявил о запрете на экспорт семи видов редкоземельных металлов и добавил американские технологические компании, включая производителей дронов Skydio и Brinc Drones, в свой список "ненадежных субъектов", который запрещает китайским поставщикам продавать им компоненты.

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Торговая война разворачивается в непростой момент для Си Цзиньпина, который опирается на экспорт, чтобы спасти вторую по величине экономику мира после спада в секторе недвижимости и дефляции.

Пошлины Трампа в отношеннии Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

Кроме того, импорт из ЕС, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше. Импорт из Вьетнама сталкнется со ставкой пошлины 46%, а из Тайваня - 32%.

Реакция правительств пострадавших стран была неоднозначной. Некоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать решение Трампа.

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