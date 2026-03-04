Удары по инфраструктуре Персидского залива затрагивают энергетику, авиацию, торговлю, банки и глобальные цепочки поставок.

Война против Ирана начала влиять на ключевые центры мировой экономики - от дата-центров и финансовых потоков до авиаперевозок, пишет газета Foreign Policy.

Пожар в дата-центре компании Amazon Web Services в Дубае стал одним из первых сигналов новой фазы конфликта на Ближнем Востоке. Объект, вероятно, был поражен осколком иранского дрона, сбитого системами противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Это может быть первый случай в истории, когда крупный облачный дата-центр пострадал во время войны.

По мнению газеты, нынешний конфликт отличается от предыдущих войн в Персидском заливе тем, что напрямую затрагивает города и объекты, которые служат центрами глобальной экономики.

После начала военных операций США и Израиля против Ирана Тегеран ответил не только ударами по военным целям, но и атаками на гражданскую инфраструктуру в шести странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В течение последних дней иранские дроны и баллистические ракеты поразили нефтяные платформы, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, морские порты, отели и коммерческие суда.

Лидеры стран Персидского залива осудили атаки Ирана. В то же время эти атаки могут заставить их вступить в конфликт, открыв воздушное пространство для операций США или даже присоединившись к операциям против целей в Иране. По данным издания, в настоящее время эти страны также давят на Вашингтон, чтобы добиться прекращения огня из-за роста экономических потерь.

За последние 25 лет страны Персидского залива стали экономическими локомотивами Ближнего Востока и важными игроками в мировой экономике. Их развитие в значительной степени базировалось на стабильности и безопасности, которые обеспечивало присутствие баз США в каждой стране Персидского залива. Однако проникновение иранских дронов через систему ПВО разрушило фасад этой безопасности региона.

Влияние войны на потоки сырья, товаров, услуг, капитала и людей придает этому конфликту действительно глобальный размах. Около трети мировых поставок сырой нефти, метанола и удобрений и примерно пятая часть экспорта сжиженного природного газа (СПГ), а также бутан и пропан проходит через Ормузский пролив.

Ценовой шок, связанный с длительными перебоями в этих экспортных поставках, будет значительным. В настоящее время рост цен на энергоносители является умеренным, что, вероятно, отражает ожидания трейдеров, что война будет короткой. Но если цены на энергоносители останутся высокими, это может дать дополнительные выгоды России и позволит ей увеличить долю на ключевых рынках.

Большинство судов, проходящих через Ормузский пролив, являются не только нефтяными танкерами или судами для перевозки СПГ, но и контейнеровозами, соединяющими экономики стран Персидского залива с глобальными цепочками поставок. Например, порт Джабаль-Али в Дубае входит в десятку самых загруженных контейнерных портов мира и имеет связи с более чем 150 портами по всему миру.

Страны залива также стали глобальными авиационными хабами. Аэропорты Дубая и Дохи обслуживают значительную часть мировых пассажирских и грузовых перевозок, обеспечивая около 10% мирового объема авиагрузов.

Кроме торговли и транспорта, регион играет важную роль в финансах. Депозиты коммерческих банков стран Персидского залива в прошлом году достигли 2,3 трлн долл., а значительная часть средств принадлежит иностранцам. Дубай также является ключевым центром денежных переводов между странами Азии и Африки и обрабатывает около 15% мировой торговли золотом.

По данным газеты, война уже нарушает эти потоки. Производство на ключевых энергетических объектах прервано, судоходство через Ормузский пролив составляло лишь пятую часть от обычного уровня, более 70% рейсов в ОАЭ, Катар и Бахрейн отменены, цены на акции в Катаре и Саудовской Аравии упали, а биржи в ОАЭ и Кувейте приостановили торговлю.

При этом администрация президента США Дональда Трампа объявила о мерах по смягчению последствий, в частности страховании политических рисков для судоходства. Однако, как отмечает газета, нет никаких признаков того, что администрация Трампа имеет план по преодолению многочисленных потрясений, которые надвигаются, если война еще будет продолжаться в ближайшие недели.

Как писал УНИАН, 2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через пролив.

4 марта на фоне новых атак на Ближнем Востоке и обсуждения трейдерами плана США по страхованию и сопровождению танкеров, проходящих через Ормузский пролив, цены на нефть продолжили рост.

Агентство Reuters писало, что цены на нефть останутся высокими в ближайшем будущем, поскольку трейдеры оценивают риск перебоев поставок через Ормузский пролив на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке.

