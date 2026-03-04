Китай не заступился за Иран: эксперт объяснил, почему это хороший знак для Украины

Война США и Израиля против Ирана разрушает "ось зла", ядром которой является Китай, заявил эксперт.

Китай не готов к прямому противостоянию с Западом, и поэтому не заступился за Иран. То же самое может быть с Россией. Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь сказал в эфире Radio NV.

"Без Китая никакой оси зла не могло бы быть вообще. Потому что, если мы посмотрим на сотрудничество КНДР-Россия, КНДР-Иран-Россия и т.д., - этот поток ресурсов, денег, сырья, компонентов и технологий обеспечивается Китаем. Без Китая эти три страны не смогли бы достичь тех результатов, которых они достигли", - сказал он.

Он привел пример, что Россия продавала Китаю нефть за юани, а затем эти юани вкладывает в Китай, чтобы Китай обеспечивал сырьем, компонентами и технологиями КНДР для того, чтобы Северная Корея производила вооружение и военную технику для РФ. Точно так же происходит технологический поток, поток знаний и обмен опытом между Ираном и Россией через Китай.

"Китай там присутствует, потому что хочет иметь полную картину о том, что происходит в российско-украинской войне, и иметь полный опыт – и технологический, и доктринальный, как все это происходит и каким образом модернизировать свои вооруженные силы, свой ОПК", – отметил Самусь.

Поэтому, он отметил, что те ударные дроны типа "Шахед" ("Герань"), которые прилетели на Кипр, где размещается британская база, являются российскими комплектующими.

"Если Китай исключить из этой ситуации, можно представить, что это в значительной степени остановилось бы. Но, к сожалению, Китай работал так, как считал нужным, пытаясь стоять за спинами своих proxy, а это КНДР, Иран и Россия, которые дестабилизировали ситуацию в разных направлениях с единственной целью – ослабить Запад, и прежде всего – Соединенные Штаты в геополитике, экономике и с военной точки зрения", – отметил Самусь.

В то же время, как отметил эксперт, сейчас прослеживается очень интересная ситуация, потому что когда "ось зла" начала сыпаться, Китай заявил только о глубокой обеспокоенности, о необходимости прекращения боевых действий и учета территориальной целостности Ирана.

"Интересно, что когда мы говорим об Украине, то они почему-то говорят, что нужно еще учесть интересы России и т.д. Но, что самое главное – Китай никоим образом не заявил о готовности как-то практически помогать своим союзникам. И то же самое будет и с Россией. Китай не готов вступать в прямое противостояние с Западом", - убежден Самусь.

Он считает, что сейчас происходящее – это очень позитивный процесс для Украины, потому что идет разрушение "оси зла", и Китай не смог взять ответственность за своих союзников. А это означает, что Китай пока не готов к глобальному лидерству.

Реакция Китая на события на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, Китай призвал все стороны, участвующие в конфликте вокруг Ирана, прекратить военные действия и предотвратить эскалацию.

В то же время Китай осудил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Войну против Ирана в Пекине считают грубым нарушением суверенитета и безопасности исламской страны, что "противоречит целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и основным нормам международных отношений".

