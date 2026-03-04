Операция 'Эпическая ярость': история авантюры Boeing, с помощью которой США бомбят Иран

В 1950-х годах компания Boeing сделала ставку, вложив 16 миллионов долларов в разработку реактивного самолета, который военные даже не заказывали.

В 1950-х годах, пока компания Boeing выпускала для ВВС новые, более быстрые реактивные бомбардировщики, самолеты-заправщики заметно отставали. Стандартный заправщик той эпохи, поршневой KC-97, летал намного медленнее реактивных бомбардировщиков, которые он должен был заправлять.

Президенту Boeing Уильяму Аллену казалось, что появление реактивного танкера – лишь вопрос времени. ВВС не запрашивали реактивный самолет-заправщик, но Аллен был уверен, что они купят его, как только увидят в полете. Его ставка в 16 миллионов долларов в конечном итоге привела к созданию реактивного лайнера 707 и заправщика ВВС KC-135, пишет Business Insider.

Демонстрация "Dash 80"

Разработка началась в 1952 году. Чтобы сохранить проект в тайне и гарантировать первенство на рынке, Boeing назвала прототип 367-80 под прозвищем "Dash 80", чтобы выдать его за поршневой самолет из 300-й серии Boeing. Стреловидность крыла в 35 градусов привела к значительному снижению лобового сопротивления, что позволило самолету летать быстрее и нести более тяжелые грузы.

Boeing впервые продемонстрировала Dash 80 6 августа 1955 года, когда руководители авиакомпаний собрались в Сиэтле на гонки гидропланов "Золотой кубок". Пилот Элвин "Текс" Джонстон ошеломил зрителей – и самого Аллена – когда неожиданно выполнил две бочки на 360 градусов.

"К этому моменту Билл Аллен был близок к сердечному приступу, потому что он только что увидел, как 16 миллионов долларов его денег выделывают "ковбойские" трюки на малой высоте над озером Вашингтон", – заявил Ричард Ледбеттер, экскурсовод Центра Стивена Удвар-Хейзи при Национальном музее воздухоплавания и астронавтики. После этого Аллен позвонил Джонстону на аэродром Боинг-Филд, где тот посадил самолет, требуя объяснений. "Он сказал: "Босс, я просто пытался помочь вам продать несколько самолетов"", – добавил Ледбеттер.

Большая ставка Boeing оправдалась

Яркая демонстрация сработала. Президент Pan-Am Хуан Трипп стал первым клиентом после того, как Boeing расширила конструкцию Dash 80, чтобы вместить больше пассажиров, создав Boeing 707. Реактивный лайнер сократил время перелетов через всю страну и через Атлантику на несколько часов, совершив революцию в авиаперелетах. Boeing выпустила более 1000 единиц 707-х до того, как в 1980-х годах они в основном были выведены из эксплуатации.

Boeing также сотрудничала с ВВС, чтобы превратить прототип Dash 80 в KC-135 – военный самолет-заправщик, который поступил на вооружение в 1956 году и используется до сих пор.

Стратотанкеры KC-135 были переброшены в Израиль в рамках операции "Эпическая ярость", в ходе которой США и Израиль нанесли совместные удары по иранским ракетным пусковым площадкам и военным командным центрам. Dash 80, единственный в своем роде построенный Boeing 367-80, теперь находится в Центре Стивена Ф. Удвар-Хейзи Национального музея воздухоплавания и астронавтики.

