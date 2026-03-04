Что посадить рядом с морковью: лучшие и худшие соседи на грядке

Правильный выбор соседей по грядке может не только сэкономить место в саду, но и спасти ваш урожай от вредителей.

Вы можете вписать морковь практически в любом месте сада. Она не занимает много места, а длинные стержневые корни помогают разрыхлять и аэрировать почву для других растений. Некоторые культуры также становятся хорошими соседями для моркови, либо отпугивая вредителей, либо создавая условия, которые морковь любит для роста.

Садоводы все больше интересуются совместными посадками или выращиванием определенных культур вместе, чтобы помочь друг другу процветать. Морковь – одно из тех растений, для которых легко подобрать соседей, хотя есть несколько овощей и трав, которые не следует выращивать рядом с ней, пишет Southern Living.

Ниже перечислены лучшие компаньоны для моркови и то, что не следует сажать рядом с ними.

Видео дня

Растения-компаньоны для отпугивания вредителей

Морковь имеет мягкую перистую листву, которая может страдать от таких вредителей, как тля, земляные блошки и цикадки. Подземные вредители могут испортить ваш урожай, вгрызаясь в корни моркови. Посадите морковь бок о бок с этими компаньонами, чтобы помочь отпугнуть насекомых.

Лук и лук-порей

Ботаническое название: Allium cepa, A. porrum

Солнечный свет: полное солнце

Тип почвы: хорошо дренированная, суглинистая

pH почвы: слабокислая, нейтральная (6.0–7.0)

Лук и порей обладают сильным запахом, который отпугивает морковную муху. Личинки этой маленькой тонкой черной мухи проделывают ходы в моркови, что приводит к неприятным открытиям во время сбора урожая. Растения семейства луковых также могут отпугивать тлю.

Морковь, в свою очередь, приносит пользу луку и другим овощам, привлекая божьих коровок, которые помогают контролировать многих садовых вредителей. Попробуйте чередовать ряды моркови и лука; оба растения любят рыхлую, хорошо дренированную почву в прохладную погоду.

Шнитт-лук

Ботаническое название: A. schoenoprasum

Солнечный свет: от полного до частичного солнца

Тип почвы: хорошо дренированная, суглинистая, песчаная

pH почвы: от слабокислой до нейтральной (6.0–7.0)

Шнитт-лук также относится к семейству луковых и обеспечивает моркови многие из тех же преимуществ по отпугиванию вредителей. Говорят, что эта мягкая пряная трава улучшает вкус многих культур, включая морковь. Шнитт-лук и морковь предпочитают одинаковые прохладные, влажные условия выращивания и могут легко расти вместе.

Розмарин и шалфей

Ботаническое название: Salvia rosmarinus, S. officinalis

Солнечный свет: полное солнце

Тип почвы: хорошо дренированная, суглинистая

pH почвы: кислая (5.8–6.8)

Розмарин и шалфей также источают сильный аромат, способный отпугнуть морковную муху. Слизни тоже не любят эти травы. Посадите розмарин и шалфей в конце рядов моркови или создайте вокруг них "забор".

Но обратите внимание на то, куда стекает вода, прежде чем выращивать их вместе. Все эти растения любят легкую, хорошо дренированную почву, но моркови нужна влага, в то время как эти средиземноморские травы предпочитают гораздо меньший полив.

Растения-компаньоны, помогающие моркови расти

Морковь может быть простой в выращивании, но требует определенных условий, чтобы быстро созреть, оставаясь при этом нежной и сладкой. Этому корнеплоду необходимы постоянная влага, прохладная погода и полное солнце для лучшего урожая. Перечисленные ниже растения-компаньоны помогут моркови расти в оптимальных условиях.

Редис

Ботаническое название: Raphanus sativus var. radicula

Солнечный свет: полное солнце

Тип почвы: богатая, влажная, хорошо дренированная супесчаная почва

pH почвы: от слабокислой до нейтральной (6.5–7.0)

Редис может помочь саженцам моркови и дать им хороший старт весной. Сначала посадите редис, и он прорастет в течение нескольких дней, затеняя почву от яркого солнца и дождя. Затем вы можете вкрапить семена моркови, которые развиваются гораздо медленнее, в ряды редиса. Скоро вы соберете урожай редиса, оставив после него хорошо аэрированную почву для моркови.

Салат

Ботаническое название: Lactuca sativa

Солнечный свет: полное солнце, полутень

Тип почвы: хорошо дренированная, суглинистая, богатая

pH почвы: слабокислая, нейтральная (6.0–7.0)

Салат и другая зелень являются хорошими компаньонами для моркови, затеняя почву. Прилегающие к земле листья действуют как живая мульча, а неглубокие корни не будут конкурировать с морковью при наличии достаточного пространства. Все эти растения любят расти вместе в богатой влажной почве.

Шпинат

Ботаническое название: Spinacia oleracea

Солнечный свет: полное, частичное

Тип почвы: суглинистая, влажная, хорошо дренированная

pH почвы: нейтральная (6.5–7.5)

Шпинат – еще одна культура, которая может помочь моркови успешно начать сезон. Ростки шпината появляются немного быстрее моркови и помогают удерживать влагу в почве. Зелень с неглубокой корневой системой будет готова к уборке до того, как морковь полностью разовьется.

Томаты

Ботаническое название: Solanum lycopersicum

Солнечный свет: полное солнце

Тип почвы: суглинистая, хорошо дренированная

pH почвы: слабокислая (5.8–6.8)

В жару морковь может стать горькой, поэтому ей полезна небольшая тень от высоких кустов томатов, когда температура начинает расти. В то же время морковь помогает разрыхлять почву для глубоких корней томатов. Разместите томаты так, чтобы они обеспечивали моркови защиту от солнца в самую жаркую часть дня.

Только убедитесь, что посадили их на достаточном расстоянии. Томаты активно потребляют питательные вещества, и вы не захотите замедлить рост своей моркови.

Что нельзя сажать с морковью

Есть несколько культур, которые не следует сажать с морковью, потому что они привлекают тех же вредителей. Петрушка, сельдерей, укроп и пастернак относятся к тому же семейству, что и морковь, и могут привлекать морковных мух.

Укроп – прекрасное растение для привлечения опылителей и других полезных насекомых, но эта трава также может замедлять рост некоторых растений с глубокими корнями. Не сажайте морковь рядом с укропом, иначе это может сказаться на ее росте.

Картофель также не является хорошим компаньоном для моркови, так как крупные подземные клубни забирают много ресурсов. Сажайте картофель и морковь в разных частях вашего сада.

Ранее УНИАН сообщал, как использовать на огороде кожуру апельсина.

Вас также могут заинтересовать новости: