Виткофф тайно встретился с иранским принцем в изгнании, - Axios

Спецпосланник президента США Стив Виткофф на выходных провел тайную встречу с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пахлави, который находится в изгнании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным издания, это первый контакт на таком уровне между иранской оппозицией и администрацией президента Дональда Трампа с начала массовых протестов в Иране. Детали встречи не разглашаются.
Реза Пахлави – сын иранского шаха, свергнутого во время Исламской революции 1979 года. Сейчас он проживает в США и возглавляет одну из оппозиционных фракций, пытаясь позиционировать себя как "переходного" лидера в случае падения действующего режима в Тегеране.
Во вторник утром команда по национальной безопасности Белого дома провела отдельное совещание, посвященное возможным вариантам реагирования на события в Иране. Президент Трамп в нем не участвовал. По словам источников Axios, обсуждения в администрации пока находятся на ранней стадии.
Собеседник издания, непосредственно знакомый с ситуацией, отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявлял, что на данном этапе администрация склоняется к использованию некинетических методов реагирования для поддержки протестующих.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне глубокого экономического кризиса, резкого падения национальной валюты и роста инфляции. До введения интернет-блокад сообщалось, что демонстрации охватили около 120 городов по всей стране.
Иранские власти пытаются жестко подавить протесты, в том числе с применением оружия. По данным правозащитных организаций, в результате разгона демонстраций погибли более 600 человек. В то же время агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщало о около 2000 погибших. Количество задержанных, по разным оценкам, превышает 10 тысяч человек.
Протесты в Иране - последние новости
Как сообщал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и заявил, что помощь уже на подходе. Издание отмечает, что глава Белого дома не предоставил никаких деталей о том, что он собирается делать.
В то же время иранский чиновник в комментарии Reuters заявил, что во время протестов погибло около 2000 человек. Это первый случай, когда власти признали высокое количество жертв интенсивных репрессий во время двухнедельных беспорядков по всей стране.