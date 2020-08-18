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Лукашенко из-за поддержки Путина может пойти на "любые радикальные действия" - эксперт

10:57, 18 августа 2020
Мир
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17 августа рабочие завода МКЗТ кричали Лукашенко "Уходи!" / Фото REUTERS

Об этом заявила экспертка-международница Елена Снигирь в эфире канала "Украина 24 ".

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"Сегодня (речь о визите Лукашенко на завод МЗКТ 17 августа - ред.) у Лукашенко был тяжелый день, когда он приехал на завод, и публика, на которую он рассчитывал, что она будет к нему лояльна, начали ему кричать" Уходи ". Это для него был шок. Он мне сейчас напоминает животное, загнанное в угол. Он способен на непредсказуемые действия. Сложно представить, на какой уровня кровопролития он готов. Готов ли он задействовать армию, будет ли она подчиняться его приказам стрелять в людей, готов он задействовать силы, которые начнут прицельно уничтожать людей на поражение", - сказала она.

Экспертка предположила, что это может произойти из-за поддержкиу президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент, если он будет чувствовать, что за его спиной стоит тот самый Путин, которому он звонил и просил гарантии и якобы Путин дал эти гарантии. Если Лукашенко в какой-то момент интерпретирует эти гарантии как «иди до конца, я тебя поддержу», то он может решиться на любые радикальные действия. Надеюсь, этого не случится", - сказала она.

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Автор: Андрей Василюк

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