Лукашенко из-за поддержки Путина может пойти на "любые радикальные действия" - эксперт

Эксперт считает, что Лукашенко способен на непредсказуемые действия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может решиться на радикальные действия по отношению к протестующим.

Об этом заявила экспертка-международница Елена Снигирь в эфире канала "Украина 24 ".

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"Сегодня (речь о визите Лукашенко на завод МЗКТ 17 августа - ред.) у Лукашенко был тяжелый день, когда он приехал на завод, и публика, на которую он рассчитывал, что она будет к нему лояльна, начали ему кричать" Уходи ". Это для него был шок. Он мне сейчас напоминает животное, загнанное в угол. Он способен на непредсказуемые действия. Сложно представить, на какой уровня кровопролития он готов. Готов ли он задействовать армию, будет ли она подчиняться его приказам стрелять в людей, готов он задействовать силы, которые начнут прицельно уничтожать людей на поражение", - сказала она.

Экспертка предположила, что это может произойти из-за поддержкиу президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент, если он будет чувствовать, что за его спиной стоит тот самый Путин, которому он звонил и просил гарантии и якобы Путин дал эти гарантии. Если Лукашенко в какой-то момент интерпретирует эти гарантии как «иди до конца, я тебя поддержу», то он может решиться на любые радикальные действия. Надеюсь, этого не случится", - сказала она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Андрей Василюк