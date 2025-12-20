Украинские морские дроны прекрасно работают против российских военных кораблей и подводных лодок.

Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских дронов. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин.

"Мы доказали, что наши беспилотные суда прекрасно работают против российских военных кораблей и подводных лодок. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря", - написал он.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 20 декабря, он вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтил память павших украинских военных.

"Вечная память всем нашим воинам, каждому украинцу, которые отдали свои жизни, чтобы Украина могла жить!", - добавил президент.

Морские дроны на войне в Украине

Ранее издание The War Zone писало, что Украина открыла новую главу современной войны, нанеся удар по подводной лодке дроном Sub Sea Baby. По словам аналитиков, страна, охваченная войной, "находится на передовой современных инноваций в сфере ведения войны с использованием беспилотников".

Журналисты отмечают, что о подводном летательном аппарате Sub Sea Baby известно немного. Однако его не стоит путать с беспилотными надводными дронами Sea Baby, которые уже нанесли ущерб вражеским ВМС.

В то же время The Times сообщил, что украинские дроны изменили представление Запада о военной мощи. В издании отметили, что морские дроны Украины являются ярким примером того, как страна переворачивает традиционное понимание военной мощи.

Кроме того, украинские морские дроны заставили Москву переместить оставшийся флот в порт на российском побережье, открыв Черное море для торговли.

