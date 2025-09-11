Зеленский отметил, что мы предложили помощь, потому что "Петриоты" Польши в борьбе с "Шахедами" не помогут.

Запуск дронов на территорию Польши был продуман Россией и это точно не случайность.

Как передает корреспондент УНИАН, об на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы уделили много внимания сегодня нападению, которое вчера россияне совершили на Польшу. Почти два десятка дронов. На мой взгляд, целенаправленное. Есть полный анализ траектории движения дронов. Выясняется все больше деталей по конструкции дронов, которые запустила Россия", - отметил глава государства.

Видео дня

Он добавил, что все это указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через Украину и Беларусь был продуман. "И точно не случайность", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, даже после вчерашних событий, ударов дронов по Польше, после многих гибридных атак России против европейских стран и после многих массированных атак против Украины "нет действительно сильных, таких ощутимых шагов в ответ России, которые принудили бы Россию к миру". "Такие шаги важны. И, на наш взгляд, такие шаги возможны", - сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Польша принять от Украины помощь, в частности с обучением противодействия дронам, Зеленский отметил, что мы предложили нашу помощь, потому что "Петриоты" Польше в борьбе с "Шахедами" не помогут".

"Только с построенной мультисистемой можно бороться с массовой атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы ни у кого нет на сегодня. Есть только у нас. И есть у россиян. Соответственно, мы открыты и готовы. Дональд сказал, что отправит своих военных, кто нужен. Я связал их с нашим министром обороны, с командующим Сырским. Командующий Сырский сегодня на связи с командующим Польши. То есть дальше уже это технические шаги", - рассказал глава государства.

В свою очередь, Стубб отметил, что "Россия хочет эскалации в этой войне".

"Мы видели примеры этого вчера. Итак, вчера мы видели то, что будет иметь более широкий отклик в Европе. Российские дроны залетели на польскую территорию, нарушив ее границы. Мы этого до сих пор не видели... Польша инициировала консультации под четвертой статьей Соглашения о создании НАТО. И, конечно, Финляндия выступает на стороне Польши", - сказал он.

Атака российских дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали территорию Польши. В связи с этим премьер-министр страны Дональд Туск созвал срочное заседание правительства.

Кроме того, стало известно, что НАТО применило Статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских БпЛА на территорию Польши.

Издание Bild отметило, что НАТО потратило не менее 1,2 миллиона евро на сбивание дешевых российских дронов, которые залетели в Польшу.

Вас также могут заинтересовать новости: