Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российские заявления о дронах, которые нарушили воздушное пространство его страны. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что Москва пытается исказить правду об этом инциденте.

Сикорский обратил внимание на то, что в России представляют сразу несколько версий событий, которые не соответствуют друг другу. Он намекнул, что не верит ни в одну из них.

"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" - написал глава МИД Польши.

Напомним, что после атаки российским дронами по территории Польши пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Евросоюз и НАТО в том, что они якобы "ежедневно обвиняют Россию в провокациях", хотя они не представляют хоть какую-то аргументацию. Тем не менее Песков не стал отвечать на вопрос о российских беспилотниках в Польше, предложив задать его представителям Минобороны РФ.

В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил о начале операции НАТО "Восточный страж". Она призвана усилить оборону восточного фланга Альянса.

В город Миньск-Мазовецки уже прибыл французский транспортный самолет A400, который доставил вооружение для истребителей Rafale. Также другие страны-члены НАТО объявили о размещении сил и средств в рамках "Восточного стража".

