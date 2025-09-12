Премьер подчеркнул, что власти Польши абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия.

Любые попытки атаковать Польшу в будущем будут иметь адекватный ответ. Такое заявление сделал польский премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет tvp.info.

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", – сказал он по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

Глава правительства Польши добавил, что Варшаваа будет пристально следить за "событиями на восточной границе", которые связаны с совместными учениями России и Беларуси "Запад".

"Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников", – подчеркнул Туск.

Премьер подчеркнул, что власти Польши абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия. При этом все манипуляции о том, что за атакой на Польшу якобы стоит Украина, Варшава отвергает.

"Ответственность лежит на Российской Федерации", – констатировал Дональд Туск.

Атака дронов на Польшу: последние новости

Напомним, 10 сентября Россия в очередной раз массированно атаковала дронами и ракетами Украину. Во время обстрела часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши, где для их сбития привлекалась авиация НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что появление российских дронов в небе над Польшей могло быть "ошибкой":

"Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я не доволен ничем, что касается этой ситуации", – сказал он.

