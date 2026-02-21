Эксперт объяснил, почему Украина еще раньше не закрыла нефтепровод 'Дружба'

По его убеждению, Украина прежде всего должна отстаивать свои интересы.

Неостановленные поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" во время войны могли быть связаны с коррупционной составляющей и интересами отдельных крупных игроков на рынке. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Украине ни в коем случае нельзя возобновлять поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Мы таким образом даем зарабатывать дорогу. Фактически, мы уже дали возможность россиянам заработать 20 млрд евро во время войны. Здесь пересекаются геополитика и экономика", - сказал он в эфире Эспрессо.

По его убеждению, Украина прежде всего должна отстаивать свои интересы.

"Есть 276-я статья Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которая предусматривает, что в случае форс-мажора Украина имеет право прекращать транзит энергоресурсов. Война и является таким форс-мажором. Кроме того, что враг наносит удары по инфраструктуре. Поэтому, Украина не должна, на мой взгляд, возобновлять транзит нефти и не должна играть в эти игры со стороны Венгрии и Словакии и втягиваться в их спецоперации по российскому сценарию", - пояснил эксперт.

Омельченко отметил, что не остановленный транзит российской нефти в Венгрию мог быть связан с коррупционными схемами на рынке нефтепродуктов, где отдельные игроки получали дополнительную маржу и лоббировали сохранение поставок:

"Что касается того, почему же, если есть такая статья, мы за годы войны не остановили транзит нефти, то здесь присутствует коррупционная составляющая. Она всплыла. Оказывается, что нефть, которая поставлялась в Венгрию, использовалась для производства дизельного топлива, которое затем попадало на украинский рынок. Об этом прямо сказал Орбан".

По его словам, именно поэтому некоторые крупные игроки на рынке нефтепродуктов имели дополнительную большую маржу за счет нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

"Следовательно, у них появились серьезные деньги, и они лоббировали сохранение транзита российской нефти. У меня нет никаких документов, чтобы это подтвердить, но логика подсказывает, что именно так и было", - добавил эксперт.

Перипетии вокруг нефтепровода "Дружба" - последние новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать кредит ЕС на €90 млрд евро для Украины, пока не возобновится транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Он утверждает, что "Украина шантажирует Венгрию" и якобы "остановила" транзит нефти по нефтепроводу "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией" для того, чтобы "создать перебои с поставками и поднять цены на топливо перед выборами".

