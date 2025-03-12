"И пошли они к городу Парижу. Брели лесами темными. Шли по полям широким. Лезли по горам высоким. На пути в городах концерты давали (с большим успехом). Так до Парижа и добрались", - это фрагмент известного советского мультика, где собачка Жужа и кошка Маха шли в Париж чтобы главного героя Ваньку спасти и злодейку-предательницу Ульянку наказать.

Примерно таким образом действовали и Кир Стармер и Эмануэль Макрон, собирая "Коалицию желающих" в поддержку Украины. Они "выступали" со своим предложением по европейским столицам, посетили даже Вашингтон, и, наконец, добрались до Парижа, где и состоялся саммит военных представителей НАТО.

Впервые военные НАТО прямо обсуждали привлечение своих армий на территории Украины без участия США. Пусть и в формате "миротворцев", но это все равно военная коалиция. Это прецедент и переход на новый этап не только войны с РФ, но всей системы международных отношений.

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Ведь в саммите по безопасности принимали участие не только представители "всего НАТО", кроме США, но и страны тихоокеанского AUKUS - были представители Австралии, Японии и Новой Зеландии. В целом саммит принял 34 делегации. То есть, прозападные страны от Канады до Новой Зеландии теперь ориентируются на Европу, а не на США. Точнее - на Париж и Лондон, пока немцы не соберут себя в кучу после выборов.

Когда украинцы, затаив дыхание, наблюдали за переговорами в саудовской Джидде, наша судьба на самом деле решалась в Париже.

Не зря этот саммит наспех "мобилизовали" именно к дате 11 марта - одновременно с переговорами в Саудовской Аравии. Без этого бэкграунда результат переговоров точно был бы другим.

Европейцы показали, что то, что повезла украинская делегация, это позиция всей вменяемой Европы, а не только Киева. И что проигнорировать это предложение Трампу не удастся, ведь даже Китай настоял на участии европейцев в переговорах. Не зря Трамп еще 10 марта заявил, что и у РФ теперь тоже "нет карт". Потому что "Коалиция желающих" стала главным "козырем" в украинской "колоде".

Важно, что это была не отдельная "акция" европейцев под Джидду. Это системная стратегия - "отражать" всю активность Трампа по Украине и РФ. Например, европейцы организовали "группу поддержки" для нас и в прошлый раз, когда произошел "спор" в Овальном кабинете - параллельно происходили "консультации" между европейскими странами. Саммит 6 марта и предыдущие встречи тоже демонстрировали, что позиция Киева - это позиция всей Европы.

Когда стало известно, что российская и американская делегации начнут переговоры в конце текущей недели, то Кир Стармер сразу же объявил о следующих экстренных "консультациях по безопасности" уже в эту субботу. Вероятно, с теми же участниками.

Этот подход работает.

Ведь 11 марта произошло то, чего никто не ожидал - Трамп в спешке, буквально за считанные минуты после завершения переговоров, возобновил Украине военные поставки и доступ к разведданным.

Даже без новых требований. И "корона" не упала. Оказывается, так тоже можно.

В Джидде был достигнут компромисс между США и Европой как нечто среднее между тем, чего хотел Трамп, и тем, что предлагали Макрон и Стармер, и что привезла украинская делегация - перемирие на те же 30 дней как "испытание намерений Путина" (настаивали европейцы), но не только на море и в воздухе, а везде (этого хотел Трамп). Фактически, США поддержали план "поэтапного перемирия", который мы с Европой и продвигали.

Перемирие, которое "включается" при условии, что его примет Кремль. Который сейчас наступает и никаких "пауз" не желает. Фактически, встреча завершилась тем, что мы "перевели стрелки" на РФ и получили обратно американскую военную поддержку.

Какие-то дополнительные условия почти гарантированно озвучивались за закрытыми дверями. А иначе о чем говорить 8 часов? Да и представитель украинского МИДа Тихий сообщил, что темы, которые обсуждались в Джидде, можно будет обнародовать только "через годы", потому что они, то есть, очень резонансные. Но это все догадки. Фактически же мы получили все, что хотели, но не подписали никаких обязательств. Все обещания чисто на словах - чисто "джентльменское соглашение". Победа дипломатии как есть.

Фактически, Макрон и Стармер сразу предлагали Кремлю "растяжку" между двумя "неудобными" вариантами. Вашингтон же требовал беспрекословного перемирия с уступками только от Украины, как слабой стороны. Поэтому мало кто и сомневался в результативности переговоров в Джидде. Но произошло не так, как предполагалось.

Белый дом вынужден был пойти на компромисс с Европой, ведь провал переговоров в Джидде был бы не только провалом для Киева, но и для самого Вашингтона, который бы "расписался" в своей неспособности влиять на глобальные процессы.

Трамп вынужденно признал общие "карты" Киева, Парижа и Лондона, чтобы не потерять лицо. Именно "Коалиция желающих" и сделала возможным то, что Трамп - хотя бы временно - перестал давить на Киев и вынужден был обратить внимание на Кремль. "Мяч" "отфутболили" в ворота Кремля, который теперь на некоторое время будет выглядеть "крайним".

По крайней мере, пока спецпредставитель Белого дома Уиткофф не посетит Москву, после чего Трамп вероятно пойдет Кремлю на какие-то уступки (хотя бы демонстративные), чтобы сохранить образ "нейтрального арбитра". Это могут быть уступки по санкциям, Арктике или что-то другое, что не повлияет на глобальные расклады, но что будут медийно "раздувать" как победу Кремля. А может начнет вновь давить на Украину относительно выборов, что для Путина принципиально (потому что чтобы провести выборы нужно отменить военное положение и распустить всех мобилизованных - бери потом Украину "голыми руками").

Хорошо, Парижский саммит нам на этот раз помог. Но что дальше? Потому что всем очевидно, что Украине и ЕС нужно время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. Европа буквально с каждым месяцем становится мощнее в военном смысле, хотя главные результаты перехода на "военные рельсы" увидим разве что через пару лет.

А Кремль, который опирается на советские запасы и сейчас атакует, наоборот силу будет терять со временем. Особенно если цены на нефть упадут. Поэтому всем понятно, что Путин не откажется прямо от перемирия, чтобы не раздражать своего американского "друга", но будет выставлять условия, которые Украина и Европа не смогут выполнить, а заодно обещать Виткоффу, который представляет наиболее "жадный" до российских денег американский бизнес, полезные ископаемые, доступ к российским рынкам и тому подобное. То есть Кремль будет искать повод как-то вновь "натравить" Трампа на нас и европейцев.

Украина, Франция, Великобритания и другие партнеры это хорошо понимают, а потому тема "Коалиции желающих" в ближайшее время должна только усиливаться.

В поддержку ей будет идти тема перевооружения ЕС и "Коллегии безопасности" (общеевропейский аналог СНБО - существенный шаг к "европейскому НАТО"), которую продвигает Урсула фон дер Ляйен и Брюссель.

По теме перевооружения ЕС появился важный нюанс. Ранее его сдерживал спор между Францией и другими членами Евросоюза относительно того, где будут закупать оружие: только внутри ЕС или у других стран тоже. Макрон был категорически против заказа вооружений "на стороне", а в первую очередь - в США. Шольц же наоборот выступал за сохранение поставок из Америки. Похоже, что европейцы нашли компромисс в виде новой категории стран - "партнеров-единомышленников", у которых тоже можно будет закупать оружие, хотя они не в ЕС.

Это прежде всего Великобритания, а еще Турция и, конечно, Украина. Впрочем, подождем официальных подтверждений. Но если есть компромисс, то это прорыв. Главное теперь нам самим разрешить экспорт вооружений за пределы Украины, что поможет масштабировать наш ВПК и стать частью европейской инфраструктуры безопасности (а там не зря программу на 800 млрд евро принимали).

Плюс к этому - двусторонние жесты поддержки Украины и общей европейской безопасности (это сейчас уже один общий вопрос). И, вероятно, не только европейской. В Канаде, например, вместо достаточно мягкого в заявлениях Трюдо выбрали "канадского Мерца" - Марка Карни.

Он известен как достаточно жесткий управленец еще со времен председательства в Банке Англии (был первым иностранцем на этой должности). Он прямо заявил свой приоритет во власти - помешать Трампу "достичь успеха". Да, находить новых "друзей" - это настоящий талант Трампа. Для нас это важно, ведь Канада также является участником "Коалиции желающих".

Уже 15 марта состоится следующий саммит "Коалиции" - на этот раз в Лондоне, но в виртуальном формате.

Его задача не только обмен мнениями и демонстрация своей способности к единению без США, но и постепенный переход к конкретике в вопросе гарантий безопасности для Украины. Можем не сомневаться, что он не будет последним.

С практической точки зрения эта инициатива выстраивается вокруг тезисов, объявленных министрами обороны Франции и Нидерландов на прошлом саммите в Париже. Это милитаризация Украины (разрабатывается "план перевооружения на 5-10 лет", совместный с ЕС) и "встраивание" нашей страны в общеевропейскую оборонную инфраструктуру, чтобы Киев был способен дать отпор Кремлю в кооперации с европейцами в случае нарушения перемирия Путиным. Лекорню прямо заявил, что Зеленский должен "отвергнуть любое соглашение", которое противоречит этим тезисам.

Наиболее резонансной является, конечно, тема отправки западных миротворцев "для контроля за перемирием". Причем тональность заявлений такова, что контингент будет создан даже без согласия РФ, что делает эти силы не "миротворческими" (то есть нейтральными), а именно гарантами безопасности для Украины.

Причем ставка, судя по утечкам в СМИ (саммит проходил в закрытом режиме) не на наземную операцию, а на авиационную составляющую.

Это именно то, что с 2022 года Украина просила сделать.

Пока нет конкретики по количеству войск (допускают 10-30 тысяч человек), наличию тяжелого вооружения, полномочий (будет ли разрешение на огневой "ответ" россиянам), расположению (в демилитаризованной зоне вдоль фронта или на критических объектах) и их международному составу.

Свое участие публично уже допустили Франция, Великобритания, Литва, Эстония, Швеция, Дания, Канада, Ирландия и Австралия. А еще Турция и Швейцария, которые являются "нейтральными" к РФ. Германия при Шольце "не против", но и не "за" (для действующего канцлера отсутствие решительности, к сожалению, типично), но при Мерце ситуация может измениться. Конечно, это лишь предварительные заявления.

А это уже усиливает украинскую переговорную позицию и ослабляет "карты" Белого дома и Кремля, у которых вся надежда была на то, что "Запад устал от Украины", а одну одинокую нашу страну "дожать" на любые уступки будет легко. "Коалиция желающих" даже как теория наглядно показывает, что мы не одни и давить на нас просто не имеет смысла. Придется договариваться. А это полностью меняет "игру" и добавляет нам "козырей".

Андрей Попов