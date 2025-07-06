Только в московском Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс.

Сразу в нескольких российских аэропортах, включая Пулково в Санкт-Петербурге и Шереметьево в Москве, за два дня были отменены или задержаны 393 рейса. Причиной стали ограничения, которые вводили для "обеспечения безопасности полетов из-за угрозы атак украинских беспилотников и сильного ветра", сообщает Росавиация.

Отмечается, что отмены и задержки рейсов происходят в аэропортах Шереметьево в Москве, петербургском Пулково и нижегородском Чкалов. С 5 июля были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов, которые привели к масштабному коллапсу.

В частности, в Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс, а еще 56 рейсов задержались более чем на два часа. В Росавиации отметили, что предполетные процедуры проходят 15 тысяч человек.

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В Пулково были отменены на прилет и вылет 90 рейсов, а еще 37 рейсов были задержаны. В нижегородском аэропорту отменили на прилет и вылет 26 рейсов, задержали 13 рейсов.

В РФ аэропорты приостанавливали работу из-за украинских дронов - что известно

Напомним, что в мае в европейской части России была временно приостановлена работа гражданских аэропортов. Причиной стали атаки украинских дронов.

Тогда несколько авиакомпаний отменили рейсы из Москвы. Это добавило хаоса, поскольку пассажиры, уже прибывшие в аэропорты, бросились в кассы возвращать билеты.

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