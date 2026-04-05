Я на сто процентов уверен, что россияне хотят полностью нас оккупировать, - Зеленский

По словам президента, Украина не может отступить, поскольку это создало бы для нее огромные риски.

Проблема с россиянами заключается в том, что им нравится говорить о компромиссах, но они никогда на них не идут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

"Они говорят только на языке ультиматумов. Они хотят, чтобы мы отступили с нашей территории, которую мы контролируем. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей", - отметил глава государства.

По его словам, несмотря на то, что это правда, Украина не может отступить, поскольку это создало бы для нее огромные риски.

"Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в плоскость дипломатии", - сказал Зеленский.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о контактах с США по "украинскому вопросу". По его словам, россияне продолжают контактировать с американцами по "украинской проблематике".

"Сейчас пауза в трехсторонних переговорах. У нас есть контакты с американцами, но мы видим, что и украинцы тоже с ними активно ведут переговоры. Сейчас американские переговорщики, мы знаем, о ком идет речь, они заняты другим сейчас, другой проблемой в большей степени", - подчеркнул Ушаков.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля заявлял, что Зеленский должен был в тот день принять решение о выводе войск из Донбасса. В частности, российский политик косвенно подтвердил, что РФ намерена продолжать убивать людей, если пожелания Путина не будут удовлетворены.

"Это (вывод украинских войск с украинской территории - УНИАН) могло бы спасти жизни большого количества людей, и главное, позволить остановить горячую фазу этой войны", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: