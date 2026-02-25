В России начали расследование против основателя Telegram Дурова

В РФ утверждают, что власти зафиксировали "большое количество нарушений" со стороны Telegram.

Россия начала расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова по подозрению в "содействии террористической деятельности". Об этом пишет The Washington Post.

Две российские газеты опубликовали во вторник длинные статьи "на основе материалов ФСБ", имея в виду Федеральную службу безопасности России, в которых Telegram обвиняется в том, что он стал "основным инструментом" для иностранных разведывательных служб.

"Во время специальной военной операции (так в РФ называют войну в Украине - УНИАН) Telegram стал основным инструментом разведывательных служб НАТО и киевского режима для подстрекательства к протестной деятельности, радикальной идеологии, подготовке и совершению значительно увеличенных диверсионных, террористических и экстремистских преступлений, а также мошенничества", - написали российские пропагандистские СМИ.

Видео дня

В обеих статьях Telegram обвиняют в содействии деятельности в России и угрозе государственной безопасности, а также добавляется, что "действия" Дурова "находятся под уголовным расследованием".

В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти зафиксировали "большое количество нарушений (со стороны приложения), а также нежелание руководства Telegram сотрудничать".

В то же время член парламентского комитета по информационной политике РФ Андрей Свинцов сообщил, что "если Telegram не начнет сотрудничать [с властями] в течение следующего месяца", он будет признан "экстремистской организацией", что фактически означает его запрет в соответствии с российским законодательством.

"Ежедневно власти придумывают новые поводы, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, пытаясь подавить право на частную жизнь и свободу слова. Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа", – сказал Дуров, комментируя новость о расследовании.

Вопрос о блокировке Telegram в Украине - что известно

Ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук выступила за ограничение мессенджера Telegram в Украине. По ее словам, в Верховной Раде готовы принять соответствующее решение - в законодательном поле есть ряд наработок.

"Вы слышали министра Клименко, вы слышали других высокопоставленных чиновников, которые собственно не из интернета и не из СМИ знают, что на самом деле происходит, и как Россия бьет нас именно через Telegram-каналы, потому что это единственная платформа, которая позволяет анонимность. И в данном случае государство должно защищаться", - отметила Верещук.

В то же время бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что Верещук "может с таким же успехом поехать" в КНДР или РФ, говоря о блокировке Telegram.

"Это не панацея... Давайте заблокируем "Телеграм". Вопросов нет. Россияне переместятся в WhatsApp", - сказал эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: