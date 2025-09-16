По словам эксперта, Китай действительно наращивает свою военную мощь более быстрыми темпами, чем США

Масштабный военный парад в Китае, который состоялся в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны показал беспокойство по поводу "беспрецедентного наращивания военной мощи" этой страны. Об этом пишет подполковник, офицер специальных военных операций ВВС Брэндон Темпл и обозреватель для The Hill.

По его словам, Китай действительно наращивает свою военную мощь более быстрыми темпами, чем США, однако есть один нюанс.

"Китай может иметь много вооружения, но американские вооруженные силы имеют три ключевых асимметричных преимущества над КНР, которые дают нам хорошие шансы в любом конфликте - общность взглядов наших войск, единство нашего командования и наделенный полномочиями корпус унтерофицеров", - отметил Темпл.

Видео дня

Обозреватель отметил, что совместные боевые действия - это сложно. В частности США получили тяжелый урок во время войны во Вьетнаме и последующих операций, таких как попытка освобождения заложников в Иране.

"Вооруженные силы США сейчас одержимы общей мыслью. США имеют функциональный объединенный штаб, возглавляемый председателем и Объединенным комитетом начальников штабов. Основное боевое командование США на каждом театре военных действий по своей сути является общим. Совместные учения являются рутинными. Для тех, кто продвигается по военной карьере, совместное профессиональное военное образование является обязательным. Нет сил, которые бы лучше вели совместные боевые действия, чем США", - подчеркнул Темпл.

В то же время в январском отчете RAND (американский аналитический центр) говорится о том, что китайские источники признают, что они значительно отстают в совместной интеграции, испытывают трудности с подготовкой совместных боевых подразделений и "не имеют компетентных совместных командиров".

"Как ни странно, вооруженные силы в коммунистических политических системах не характеризуются способностью работать вместе для достижения общей цели. Напротив, они существуют в системах, основанных на власти, где Коммунистическая партия и ее выживание является наивысшим приоритетом. Каждый в этой системе борется за то, чтобы остаться в милости власти и избежать следующей чистки", - анализирует автор материала.

Однако профессор Массачусетского технологического института и исследователь Китая М. Тейлор Фрейвел заметил, что чистки среди высшего командования Китая создают "дилемму неуверенности", которая подрывает единство командования и совместные операции.

"Конечно, командиры объединенных сил были уволены с должностей в США. Однако объединенные системы и процессы настолько хорошо внедрены в США, что объединенная военная машина продолжает работать. После назначения нового командира единство командования не подлежит сомнению", - заверил Темпл.

Подполковник считает, что корпус унтер-офицеров ВС США, вероятно, является самым большим преимуществом Америки над Народно-освободительной армией Китая.

"Я говорю всем, кто хочет слушать, что унтер-офицеры являются основой вооруженных сил США, и это не преувеличение. Как бывший солдат, я неоднократно видел, как сержанты и капралы руководили на поле боя. Даже в тех случаях, когда они сомневались в своих полномочиях, они склонялись к активным действиям", - делится опытом эксперт.

По сравнению с этим, корпус унтер-офицеров Китая называют "слабой основой" вооруженных сил Китая.

"Это не потому, что отдельные солдаты некомпетентны, а потому, что авторитарные режимы не воспринимают концепции полномочий и инициативы", - объяснил подполковник.

Темпл рассказал, что однажды его спросили: "Почему, по вашему мнению, России не удалось добраться до Киева, хотя нам сообщали, что Киев падет за считанные дни?"

В ответ он сказал три вещи.

"Во-первых, мы склонны оценивать военную силу с точки зрения количества вооружения, а не людей и процессов, необходимых для его эффективного использования. Во-вторых, совместные военные действия являются сложными - Россия попыталась провести вторжение в американском стиле, с использованием совместных сил, многоканального доступа и тактики "шока и трепета", но потерпела неудачу. Наконец, авторитарные режимы не воспринимают идею предоставления полномочий своим унтер-офицерам", - заметил эксперт.

Автор материала считает, что похожая ситуация существует и в Китае. В то же время он отметил, что потенциальный конфликт с Китаем не будет легким, ведь КНР сможет эффективно использовать вооружение, которое он быстро разрабатывает.

"Первые две истины Сил специальных операций таковы: "Люди важнее техники" и "Качество лучше количества". Я считаю, что оба эти афоризмы применимы в данном случае. Китай, без сомнения, имеет много техники. Однако ему не хватает компетентных людей и совместных процессов, необходимых для ее эффективного использования", - подытожил Темпл.

Военный парад в Китае - последние новости

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, зачем Китай решил похвастаться вооружением на параде. По его словам, парад - это всегда демонстрация силы.

"Это средство, скажем так, освещения своей военной мощи и способ влияния. Очевидно, сигналы, которые были посланы, дойдут до тех адресатов, на кого они были ориентированы", - подчеркнул Буданов.

В то же время в CNN написали, что Си своим парадом в Пекине призвал человечество сделать простой выбор. По мнению аналитиков, инициатива китайского лидера имеет целью быть объединяющим пунктом для стран, которые чувствуют себя ущемленными Западом.

"За тщательно срежиссированной помпезностью скрывалось ключевое послание: Си стремится к миру, где США и Запад не диктуют правила. И возникает вопрос: что это означает для США и мира?", - подчеркнули в CNN.

Вас также могут заинтересовать новости: