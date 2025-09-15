Вместо того, чтобы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, Трамп выдвинул ряд жестких условий европейским партнерам.

Вопрос антироссийских санкций и без того был деликатной темой для США, а теперь, из-за требований американского президента, он грозит Европе обострением отношений с Китаем, который является партрером РФ.

Как пишет Le Monde, Трамп пытается наладить отношения с Москвой и не спешит вводить санкции, несмотря на требования европейских союзников, которые видят в этом способ заставить РФ прекратить войну против Украины.

Издание отметило, что вместо того, чтобы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, Трамп выдвинул ряд жестких условий европейским партнерам.

Он заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, как только все страны НАТО примут такое же решение, и когда все страны НАТО прекратят закупки нефти у РФ. Он также призвал ввести "таможенные пошлины в размере от 50% до 100% для Китая".

В Европе эти требования не находят поддержки. Евросюз не может согласиться с условиями, выдвинутыми арендатором Белого дома, касающимися повышения таможенных пошлин на китайский импорт.

"Это не значит, что мы не должны принимать меры, но пока никаких непомерных таможенных пошлин", - заверил европейский дипломат.

"Я не вижу, чтобы европейцы объединились с Трампом против Китая. Европейцам очень сложно доверять Вашингтону в отношениях с Пекином. Было бы ужасно, если бы наша политика в отношении Китая зависела от США", - прокомментировала Стефани Бальм, директор Центра международных исследований Института политических исследований.

Издание отметило, что Евросоюз опасается расплачиваться за торговую войну между Вашингтоном и Пекином, превращаясь в свалку для китайских товаров.

Он также не намерен лишать себя китайского рынка во имя санкций против РФ, предпочитая нацеливаться на компании, которые их обходят.

"Цель Европы - ввести жесткие санкции против российской экономики, направленные на прямую или косвенную торговлю с Москвой, но не на дальнейшее ослабление нашей экономики", - сказал европейский чиновник.

По словам европейского источника, своими требованиями американский президент пытается столкнуть Евросоюз с его "противоречиями": "Это способ показать, что Соединенные Штаты готовы, в то время как ЕС будет блокировать. Это очень умно с их стороны. Увязывать их тарифы против Китая с нашими — это равносильно тому, чтобы гарантировать бездействие с их стороны".

Эта позиция применима и к Индии, которая сейчас ведет переговоры с Евросоюзом о соглашении о свободной торговле, которое рассматривается как ответная мера на повышение пошлин США на европейскую продукцию. Европейский чиновник отметил, что Евросоюз не будет воодить пошлины против Индии, поскольку это противоречит европейским интересам.

Трамп и санкции

Сегодня стало известно, что Трамп не будет вводить санкции против России. Причиной является то, что некоторые европейские страны не выполнят его главные требования.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал партнеров перестать искать оправдания, почему не вводятся санкции против РФ. Он заявил, что Украина рассчитывает на сильные решения США.

