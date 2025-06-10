Meteor имеет наибольшую дальность среди всех европейских ракет класса "воздух-воздух".

Великобритания все еще реализует амбициозный план по оснащению своих невидимок F-35B ракетой класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor, однако теперь интеграция нового оружия намечена на начало 2030-х годов. Об этом сообщает UK Defence Journal.

"Интеграция ракеты класса "воздух-воздух" MBDA Meteor с прямоточным воздушно-реактивным двигателем в F-35B осуществляется под руководством возглавляемого США Объединенного программного офиса Lightning II; согласно ориентировочному текущему графику ввод ракеты в эксплуатацию ожидается в начале 2030-х годов", - приводит издание заявление Министерства обороны Великобритании.

В свою очередь украинский портал Defense Express отмечает, что появление в арсенале истребителя нового оружия привязано к модернизации F-35B до уровня Block 4.

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Согласно новым данным, появление этой версии теперь ожидают примерно в 2029 году.

"И именно поэтому Meteor на F-35B появится очевидно где-то в 2030-х годах", - говорят авторы.

Meteor - справка УНИАН

Meteor имеет наибольшую дальность среди всех европейских ракет класса "воздух-воздух". Предполагается, что он может поражать воздушные цели на дальности 200 км.

Ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения, а также маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет поддерживать высокую скорость полета на всей траектории.

Таким образом, с учетом малозаметности носителя, Meteor даст F-35B почти полное преимущество на всеми истребителями РФ, включая Су-57 и Су-35С.

Ракету уже могут использовать истребители JAS-39 Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Также она может войти в арсенал корейского самолета KF-21 Boramae, который сейчас проходит испытания.

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