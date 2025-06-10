Снимок появился в сети вчера.

Распространенная в сети фотография, на которой видно исцарапанное тело освобожденного из плена украинского защитника, является настоящей, ее сделал один из украинских врачей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Речь идет о снимке, где на теле мужчины выжгли слова "слава России". Также на фото можно увидеть другие шрамы:

"К сожалению, настоящее фото. Это не с этого обмена, а с одного из предыдущих. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал и выложил в сеть. Это - свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя".

Юсов напомнил, что Российская Федерация постоянно нарушает условия содержания пленных - на это жалуются 90% опрошенных защитников, которых удалось вернуть домой.

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Обмен пленными

Как известно, во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились о масштабных обменах пленными, их проводят в несколько этапов.

Украина длительное время настаивает на полном обмене "всех на всех", однако в Российской Федерации отказываются от этого. Обращение с украинцами в российском плену - серьезная гуманитарная проблема, которая уже задокументирована многочисленными международными организациями.

Россия системно нарушает права военнопленных, предусмотренные международным правом, в том числе право на достойное обращение, коммуникацию с родственниками и тому подобное.

Сегодня произошел один из обменов, домой удалось вернуть представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил бесполетных сил, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Сообщается, что все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни, у некоторых из них - гепатит и туберкулез.

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