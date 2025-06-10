Видимость была не более 10 метров, поэтому врага вычисляли по звуку, отметил боец.

Воевать в Серебрянском лесничестве с врагом было достаточно сложно, потому что из-за больших зарослей видимость была очень мала, врага определяли по звуку и поэтому часто были близкие стрелковые контакты. Об этом сказал командир 20 бригады оперативного назначения НГУ "Любарт" Вадим Крикун с позывным "Янки" в интервью Армия TV.

Он рассказал, что его подразделение "Азова" успело поработать в разных регионах Украины, в разных местностях, в том числе и в Серебрянском лесу.

"Когда мы зашли в лес, то я сказал: "В лесу мы еще не воевали, ребята. На лодках плавали, в полях воевали, в городе воевали. Теперь и в лесу воевали, то еще остался воздушный десант - и все", - пошутил Крикун.

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Он отметил, что тогда они зашли в лес и "Азов" осуществлял наступательные действия, убивал противника. По его словам, они были в глубине леса, где нет никаких инфраструктурных объектов, дорог, укрытий.

"Поэтому все это пришлось прокладывать с нуля - прорубать дороги, строить ситуативные стабпункты, места накопления. Это было где-то в районе 20 км, чтобы добраться до ЛБЗ (линии боевого соприкосновения - УНИАН", - рассказал Крикун о заходе подразделения в Серебрянский лес.

Он добавил, что необходимо было правильно зайти, занять позицию, адаптироваться под местность, под поведение противника, изучить его и дальше продолжить наращивать наступательные действия.

"Мой батальон поработал непосредственно в сосновом лесу, а потом мы перешли на так называемые болота к устью реки Северский Донец, где непосредственно была самая активная фаза наступательных действий. Это было интересно. Мы назвали это в своем коллективе "Вьетнам", потому что там была очень густая растительность. В этом было преимущество, потому что с неба ничего не видно. Артиллерию ниже 120 калибра было не рационально применять, потому что даже не видели место прилета", - подчеркнул военный.

По его словам, у бойцов всегда были контракты с противником 5-10 метров. Во время боев в Серебрянском лесничестве большое значение имела индивидуальная подготовка, а именно ориентирование и внимательность, отметил "Янки".

Также он рассказал, что когда они заходили в первую ночь в лес, то были случаи, что потерялись люди, но все нормально решилось.

Серебрянский лес - что известно

Как сообщал УНИАН, уже в 2025 году после тяжелых боев, Серебрянский лес почти полностью был уничтожен. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады рассказывали, что в Серебрянском лесу продолжались постоянные атаки со стороны российских войск, а дроны и штурмовые группы противника не давали возможности передохнуть даже на мгновение.

В материале "Радио Свобода" отмечалось, что один из самых тяжелых моментов для пехотинцев - выход на позиции и возвращение с них. Боец Влад вспомнил свой первый выход, когда попал с побратимами под обстрел - с самого утра и до позднего вечера накрывали всем, чем можно: минометами, дронами, артиллерией.

Военные рассказывали, что по сути там теперь поле, а не лес и даже не лесопосадка, а прятаться можно было разве что за пеньки и перебежками передвигаться.

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