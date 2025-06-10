В течение последних нескольких дней российские войска "сознательно и безжалостно" атаковали гражданское население Украины, заявил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал Россию за удары по Украине, которые он назвал террором против гражданского населения.

Как сообщает Welt, такое заявление немецкий канцлер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Отмечается, что Мерц обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" за недавние массированные атаки на Киев и другие украинские города.

Он подчеркнул, что в течение последних нескольких дней российские войска "сознательно и безжалостно" атаковали гражданское население Украины с применением многочисленных беспилотников и крылатых ракет.

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Фридрих Мерц добавил, что эти атаки были "террором против гражданского населения" и "чем угодно, но только не пропорциональным ответом" на "очень точные" украинские удары по российским военным аэродромам.

Атаки РФ по Украине

В последние дни наблюдается серия мощных атак российских оккупационных войск на украинские города. В ночь на понедельник Украина подверглась крупнейшей ночной атаке беспилотников с начала войны. Воздушные силы сообщали, что враг применил почти 500 средств воздушного нападения – 479 беспилотников и 20 крылатых ракет.

При этом 10 июня основной удар оккупанты направили на Киев, пострадала и Одесская область. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия атаковала украинскую столицу большим количеством средств практически со всех сторон.

В целом противник запустил по Украине 322 средства воздушного нападения. Украинской ПВО удалось обезвредить 284 воздушные цели.

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