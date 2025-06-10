Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал Россию за удары по Украине, которые он назвал террором против гражданского населения.
Как сообщает Welt, такое заявление немецкий канцлер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Отмечается, что Мерц обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" за недавние массированные атаки на Киев и другие украинские города.
Он подчеркнул, что в течение последних нескольких дней российские войска "сознательно и безжалостно" атаковали гражданское население Украины с применением многочисленных беспилотников и крылатых ракет.
Фридрих Мерц добавил, что эти атаки были "террором против гражданского населения" и "чем угодно, но только не пропорциональным ответом" на "очень точные" украинские удары по российским военным аэродромам.
Атаки РФ по Украине
В последние дни наблюдается серия мощных атак российских оккупационных войск на украинские города. В ночь на понедельник Украина подверглась крупнейшей ночной атаке беспилотников с начала войны. Воздушные силы сообщали, что враг применил почти 500 средств воздушного нападения – 479 беспилотников и 20 крылатых ракет.
При этом 10 июня основной удар оккупанты направили на Киев, пострадала и Одесская область. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия атаковала украинскую столицу большим количеством средств практически со всех сторон.
В целом противник запустил по Украине 322 средства воздушного нападения. Украинской ПВО удалось обезвредить 284 воздушные цели.