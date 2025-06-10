В списке есть Близнецы и Овен.

Астролог Элизабет Бробек назвала четыре знака Зодиака, представители которых начнут зарабатывать больше денег до конца июня 2025 года, передает YourTango.

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Близнецы

Близнецы могут рассчитывать или на большую прибавку на работе или вовсе на новый бизнес, а, возможно, и подработку, которая позволит им улучшить финансовое положение, отметила астролог:

"Это будет только начало годичного периода, когда они действительно увеличат свою способность зарабатывать".

Стрелец

Этот знак Зодиака, скорее всего, увидит, как их финансы увеличиваются за счет большой суммы денег, а не постепенно.

"Это может быть связано с большим наследством или крупной налоговой льготой", - заявила Бробек, добавив, что финансовую удачу Стрельцы будут ощущать весь год.

Овен

По словам Бробек, Овны начнут зарабатывать больше денег благодаря возможностям, которые появятся через связи с другими людьми. Овны ощутят мотивацию, необходимую для начала создания контента или открытия нового бизнеса.

Лев

В июне представители знака Лев будут усерднее работать, чем обычно, и вознаграждение за эти труды не заставит себя долго ждать.

"Они могут начать действительно суетиться, чтобы увеличить свою способность зарабатывать. Или, может быть, начнут новый проект на работе, который позволит им получить большую прибавку к зарплате", - добавила астролог.

Напомним, ранее Уастрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ждут судьбоносные перемены до конца лета.

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