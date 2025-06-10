Представитель правительства Венгрии подчеркнул, что премьер-министр будет всегда отстаивать интересы своей страны.

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "открыто агитирует" за партию "Тиса", обвиняя премьер-министра Виктора Орбана в "антиевропейской позиции" и использовании войны для политической цели. По словам Ковача, со стороны лидера страны, которая не входит в Европейский Союз, "это очень смешно". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Тот же человек теперь жалуется, что он не "дал разрешения" на использование его в политической кампании, но при этом он здесь поучает венгров перед их голосованием в публичном голосовании Voks 2025 относительно членства Украины в ЕС. "Виктор делает историческую ошибку", - говорит он, заискивая перед элитами ЕС и требуя от других финансировать его войну. Возможно, ему стоит сначала проверить, кто на самом деле является членом ЕС", - отметил венгерский политик.

Спикер правительства Венгрии подчеркнул, что Зеленский не учитывает того факта, что Орбан будет всегда отстаивать ключевые интересы нацбезопасности Венгрии, а не Украины.

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"Позвольте мне быть откровенным: нет, членство Украины в ЕС не является одним из этих интересов, независимо от того, что может сказать Зеленский", - добавил Ковач.

Что президент Украины говорил об Орбане

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Виктор Орбан использует его лицо для выборов в Венгрии. По его словам, венгерский премьер-министр использует войну РФ против Украины как инструмент во время собственных выборов, однако не понимает, к чему это может привести. Глава государства подчеркнул, что если Орбан готов к корректным отношениям, то Украина найдет для этого границы.

"Но как он может использовать мое лицо для своих выборов? Я не давал на это согласия! Я являюсь президентом другой страны. Неправильно использовать меня для внутренней политики! Плакатов Орбана нет в других странах. Потому что это неэтично", - подчеркнул президент.

Отмечается, что в Венгрии есть плакаты, на которых изображены президент Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейской народной партии Манфред Вебер. На таком плакате написали: "Голосуйте в 2025 году относительно членства Украины в ЕС. Не позвольте им решать за нас!".

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