Кто станет новым Папой Римским: в La Stampa назвали потенциальных преемников Франциска

Собрание кардиналов-выборщиков, которым предстоит выбрать нового Папу, пройдет в Сикстинской капелле.

Сегодня, 21 апреля, скончался Папа Римский Франциск. В связи с этим в Ватикане начались обсуждения, кто станет его преемником. Одним из главных фаворитов является итальянец Пьетро Паролин, сообщает La Stampa.

Кто может стать новым Папой Римским

Отмечается, что Паролин является государственным секретарем Ватикана с 2013 года. В издании подчеркнули, что он опытный дипломат, а в Церкви считают, что он обеспечит баланс между различными католическими душами.

Также высокие шансы стать новым Папой Римским имеет Маттео Мария Дзуппи. Это архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции. В издании отметили, что он имеет большой опыт работы в общине Сант-Эгидио, а в Ватикане считают, что он сможет привнести новаторский, диалогичный и прагматичный пастырский подход.

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Еще одним кандидатом, по данным издания, является Пьербаттиста Пиццабалла, Латинский Патриарх Иерусалима. Журналисты напомнили, что он имеет большой опыт работы в библейских землях. В издании считают, что в пользу его кандидатуры может говорить необходимость создания моста между Востоком и Западом, а также его способность к межрелигиозному диалогу.

Кроме того, Ватикан рассматривает кандидатуру филипинца Луиса Антонио Тагле. В издании поделились, что он является префектом Дикастерии по евангелизации, а харизмой он напоминает Франциска. Журналисты уверены, что он может стать понтификом, символизирующим миссионерскую и молодую Церковь.

Также преемником Франциска может стать француз Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя. В издании рассказали, что он является экспертом по межрелигиозному диалогу, особенно с исламом. Помимо этого Авелин представляет Европу с открытостью к миграционным и культурным вызовам Средиземноморья.

Еще одним кандидатом является португалец Жозе Толентину Мендонса. В издании поделились, что он является поэтом и богословом, ведущим интеллектуалом с открытым и диалогичным видением веры. Журналисты считают, что культурная чувствительность и новаторский пастырский подход делают его выдающимся кандидатом для тех, кто ищет мост между традицией и современностью.

Другими кандидатами, по данным издания, являются Марио Греч из Мальты, Петер Эрдо из Венгрии, Робер Сара из Гвинеи, Андерс Арборелюс из Швеции, Чарльз Бо из Мьянмы, Малкольм Ранджит из Шри-Ланки, Фридолин Амбонго Бесунгу из Демократической Республики Конго и Виллем Якобус Эйк из Нидерландов.

Как будет проходить голосование

В издании рассказали, что собрание кардиналов-выборщиков, которым предстоит выбрать нового Папу, пройдет в Сикстинской капелле, в строгом уединении, чтобы обеспечить конфиденциальность. В выборах принимают участие кардиналы в возрасте до 80 лет, которые дают клятву хранить абсолютную тайну избирательного процесса.

Журналисты отметили, что голосование проходит тайно, и для избрания нового понтифика необходимо собрать две трети голосов. После каждого голосования бюллетени сжигаются. Если дым черный, это означает, что выборы еще не состоялись, если белый - объявляется об избрании нового Папы.

Смерть Папы Римского Франциска - что известно

Напомним, что сегодня, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник в ватиканском доме Санта-Марта.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска. Он заявил, что Украина скорбит вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт. La Repubblica писало, что по данным врачей госпиталя Джемелли, где понтифик проходил лечение, причиной смерти стала внутренняя мозговая гематома - скорее всего, в результате инсульта.

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