Эти собаки будут лаять только при веской причине.

Если вы хотите завести собаку, но боитесь, что она может быть слишком громкой и часто лаять, тогда вам стоит тщательно выбирать для себя ту или иную породу. В частности в The Scotsman назвали 10 пород собак, которые в основном являются тихими и лают меньше других.

Французский бульдог

По словам экспертов, эта порода является хорошим выбором для тех, кто живет в квартирах, ведь бульдоги редко лают и не требуют много места.

Шиба-ину

Эта умная порода родом из Японии является собакой, которая лает только тогда, когда на это появляется очень серьезная причина.

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Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Эта порода является тихой и милой, а также может лаять, чтобы сообщить вам, что кто-то стоит у двери, однако в других случаях она очень отличается от шумных пород маленьких собак.

Доберман

Доберманы являются надежными собаками и защищают свои семьи. Также они являются хорошими сторожевыми собаками, однако в обычных обстоятельствах доберманы очень тихие.

Басенджи

Басенджи является именно той собакой, которая не лает. Хотя иногда он может издавать странные тихие звуки, которые похожи на йодль (напевы альпийских горцев - УНИАН).

Виппет

Уиппеты могут быть очень быстрыми и любящими, однако они являются ленивыми и плохими сторожевыми собаками, поэтому вряд ли они что-то сделают, если в ваш дом ворвутся грабители.

Английский бульдог

Бульдоги являются одной из самых тихих пород, которая большую часть времени проводит, дремля. Также они очень милые и любят жить в небольших домах.

Ши-цу

Отмечается, что эта порода скорее свернется на ваших коленях, чтобы вы ее погладить, чем будет лаять.

Дирхаунд

Эта порода является спокойной и элегантной, а лает она только тогда, когда хочет предупредить вас о чем-то.

Бернский зенненхунд

Эта собака не только очень красивая, но и преданная и лает только в тех случаях, когда член семьи в опасности или по другой веской причине.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее эксперты рассказали, какие собаки любят путешествовать со своими хозяевами. В этот перечень вошли кавалер Кинг Чарльз спаниель, той-пудель, померанский шпиц, гаванез, йоркширский терьер, итальянская борзая и другие породы.

Также кинолог назвал породы, которые собаки не очень хорошо ладят с детьми. В частности такими собаками являются бордер-колли, акита и далматинец, однако не все пользователи сети согласились с такими словами эксперта.

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