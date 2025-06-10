Речь идет о приграничных селах Сумской области.

Наиболее существенное продвижение армии РФ наблюдается в Сумской области, если говорить о войне в общем. Что касается Покровского направления, то там россияне продвигаются только тактической Об этом рассказал военный эксперт Денис Попович в эфире "Громадського радіо".

"В Сумской области продвижение россиян относительно значительное, если говорить в масштабах этой войны. Оно достаточно ощутимо. Враг занял уже более десяти населенных пунктов. Это приграничные села. Его цель - выйти поближе к Сумам и попытаться установить огневой контроль над этим городом с помощью дронов и артиллерии", - объяснил обозреватель.

Попович считает, что целью противника является создание больших проблем для жителей Сум и области.

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Также он рассказал, что сейчас оккупанты пытаются зайти в Юнаковку и движутся в сторону других населенных пунктах, которые находятся относительно Сум на высотах. С такой территории армия РФ хочет атаковать областной центр, однако сейчас об оккупации города речь не идет.

"Потом, возможно, в каком-то будущем, враг захочет создать условия для того, чтобы штурмовать непосредственно Сумы. Но - не на этом этапе", - подчеркнул Попович.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия перебрасывает на Сумы много техники и солдат с другого направления, а именно с юга Украины. В частности были зафиксированы новые самоходные артиллерийские установки (САУ) и комплекс ПВО.

"Более 10 САУ, системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой. Фиксируем массовую и самую большую переброску военной техники из Крыма/Херсонщины. Выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава", - рассказал он.

В то же время военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал главную цель Путина на Сумском направлении. По его словам, это серая зона и территория, которая всегда простреливалась.

Тимочко объяснил, что с помощью такого наступления российский диктатор Владимир Путин хочет как минимум держать под огневым контролем какой-то областной центр, чтобы показать, что российская армия способна выполнять стратегические задачи.

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